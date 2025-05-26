Ferit Kaya'dan çarpıcı açıklamalar!

'Uzak Şehir' dizisinin başarılı oyuncusu Ferit Kaya, Hürriyet Gazetesi'nden Hakan Gence'ye çok özel açıklamalarda bulundu.

* Ferit Kaya, eşi Yasemin Ceren ile tanışma hikayesini anlattı. "Tiyatro oyunları sonrası paylaşımlara bakıyorum. Yasemin "Elinize sağlık" yazmış. "Ne güzel kızmış" dedim. Taner Ölmez "Mesaj at" diye beni gaza getirdi. Gözlerinde kalp olan suratı attım. Sekizinci emojiden sonra Yasemin “Sonsuza kadar birbirimize emoji mi yollayacağız” dedi. Muhabbet etmeye başladık.

* Eşim Yasemin ile ilk buluşmamızda tam 11 saat, hiç telefonlara bakmadan muhabbet etmişiz. Kendi kendime ‘Burada bir şeyler oluyor’ dedim. Tanıştıktan 21 gün sonra da evlenmeye karar verdik ve yedi ay içinde evlendik.

* Aşk benim için kendini kaybetmek, onun için her şeyi yapmak demek.

* Yedi kardeşiz. Babam Köy Hizmetleri’nde işçiydi, sondajcıydı. Güneydoğu’da; Midyat, Mardin, Cizre, Şırnak... Eve 15 günde bir gelirdi. Haber alırdık, börekler, çörekler hazırlanırdı. Üç gün gelip kalırdı, tekrar giderdi. Küçükken hep bir baba özlemim vardı.

* İlkokul, ortaokul ve lisede fırlama bir çocuktum ama İstanbul’a gelmek, ailemden uzak olmak beni içedönük biri yaptı. Erkan Avcı’nın Adana’dan bizim okula yatay geçiş yapmasıyla hayata yeniden döndüm. Ertesi sene Erkan Kolçak Köstendil de okulu kazandı. Sırtımızı birbirimize yasladık.

* Beni dışarıda gören insanların hepsinden aldığım tepki şu: “Sen çok iyi bir insanmışsın, neden bu kadar kötü karakterleri oynuyorsun?” Şu da var; kötüyü oynamak oyuncaklı bir şey, daha keyifli ve beni cezbediyor.

* Bende intikam duygusu hiç yoktur. Saman alevi gibi parlayıp, 10 dakika sonra pişman olup sönerim. “Eyvah, kalbini mi kırdım acaba” diyerek telefon açıp özür dilerim.

* En son neye ağladın?’ sorusuna Ferit Kaya "En son bizim diziyi izlerken oldu. Kuzey’in derede kaybolduğu ve onu aradıkları sahnede Alya ile Sadakat’in sarıldığı yerde, Sadakat’in “Kızım” dediği an. Kendimi tutamayıp gerçekten gözyaşı döktüm.’’

* Kötü karakteri canlandırıyorum ama seyirci beni seviyor.