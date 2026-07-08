Ferhat Göçer'den sanatçılara miras uyarısı!

Ferhat Göçer, Akmerkez'de görüntülendi. 'Kalbimin Orta Yeri' şarkısı için Paris'te klip çeken sanatçı, "Paris Saint-Germain'in şampiyonluk kutlamalarının ertesi günü çekim yapmak istedik ama sokaklar biraz karışıktı. 1-2 gün beklemek zorunda kaldık. Ortalığın sakinleşmesini bekledik" dedi. Göçer, "Birçok isim yapay zekayla klip çekiyor" sözlerine, "Maliyetler arttı. Müzikte yapay zekayla beraber maliyet düştü, üretim daha kolay yapılabilmeye başlandı. Gelir kolay kolay elde edilemiyor. Sanatçı arkadaşlarımız tasarruf etmek zorunda... Tamamıyla yapay zekaya dökmekte yanlış. Arada organik şeylerde olmasında fayda var" diye konuştu.



İSTANBUL EN BÜYÜK MÜZİK BEŞ MÜZİK BAŞKENTLERİNDEN BİRİ...

Son yıllarda dünyaca ünlü isimlerin Türkiye'de konser vermesine üzerine, "Siz meslek birliği başkanı olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Avrupa'da birçok ülke kültür başkentiyle büyük organizasyonlar düzenliyordu. İstanbul'da son dönem atılımlar oldu. Yürekten destekliyorum. İstanbul zaten dünyada müziğin başkentlerinden biri... Hem konserler hem dijital platform olarak, sanatçılar bir şarkı çıkardığı zaman İstanbul'da tıklanması onu dünya listelerinin üst sıralarına yerleşmesine değer taşıyor. İstanbul en büyük müzik beş müzik başkentlerinden biri... Yabancı konserler düzenlendiği zaman çevre ülkelerden de insanlar İstanbul'a akın ediyorlar. Hem müzik hem İstanbul'un turizm cazibesi olarak bu konserleri kıymetli buluyorum" açıklamasını yaptı.

ŞİMDİ JENERASYONUN STARLARI BAMBAŞKA...

Stad konserlerinin artması üzerine Göçer, "Tan üç konser verdi, sizce değerini görüyor mu?" sorusuna, "Tan çok başarılı, müziğe hayatını vermiş. Tan ve Blok3'ün yaptığı stad konserleri de gurur verici... Sefo, Blok3, Tan ve Manifest, konserleri doldurması müzik adına umut verici bir şey. Müzik sektöründe starlar değişti. Eski Kenan Doğulu, Tarkan, Mustafa Sandal ve Serdar Ortaç vardı. Sonra bizler geldik. Şimdi jenerasyonun starları bambaşka... Eskiden Blok3, LvbelC5, Çakal, Sefo, Tan ve Manifest bunlar yeni kuşağın starları. Beşinci yenileri yaşıyoruz. Gurur verici, bu müziğe can veriyor. Tan'ı bizim jenerasyondan olarak kabul ediyorum. Çok önemli sanatçı..." ifadelerini kullandı.



BU BENİ ÇOK ÜZÜYOR

Ünlü isimlerin hayatını kaybetmesinden sonra çocuklarının miras kavgasına düşmesine Göçer, "Bu beni çok üzüyor. Sanatçılarımızın arkalarında bıraktığı eserler aslında milli mirasımızın parçası... Onlardan mahrum kalma riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ferdi Tayfur, Münir Nurettin Selçuk, Cem Karaca ve Kayahan'da benzerlerini gördük. Varisler arasındaki kavgalar büyük sorunlara yol açtı. Tavsiyem yaşı kemale ermiş sanatçılarımızın vefatlarında önce vasiyetlerini sağlamalarını olacaktır. Hayatlarını birlikte yaşadıkları yol arkadaşlarına ve ne kadar kavgalı olursa olsun evlatlarına adaletli şekilde gerek hak eserleri gerek mal varlıklarının paylaşımını adaletli uygulama yapmalar olacaktır. Hayllerinde varsa mallarının bir bölümünü kendilerini yakın hissettikleri sivil toplum kuruluşlarına bir bölümünü bırakabilirler" şeklinde konuştu.