Ferhat Göçer'den itiraflar! O bataklığın içinde kayboluyorum

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında her çarşamba ekrana gelen Empati'de, Ferhat Göçer'i konuk etti. 7 Mayıs'ta Sabahattin Ali oyunuyla Türkiye'de doğusunda gerçekleşecek turnesine çıkmaya hazırlanan Ferhat Göçer, NTV'nin ekran klasiği halini alan Empati adlı özgün formatının konuğu oldu. Göçer Empati'de ilk kez gerçekleştirdiği açıklamalara imza attı. "Dışarıdan bakanlar benim takıntılı bir insan olduğumu görebilir. Sınırdayım, borderline durumum olabilir!" diyerek psikolojideki "tanımının sınırdaki kişilik bozukluğu" olan ruhsal hastalığa dikkat çekti. Göçer, "Geçmişe saplantılı bir adamım, en büyük sıkıntım budur benim! Meşguliyet beni bundan ancak kurtarıyor, yoksa durduğum yerde, o bataklığın içinde kayboluyorum" dedi.

HEKİMLİĞİ SERHAT İÇİN BIRAKMAMIŞ OLABİLİRİM

Ahmet Mümtaz Taylan'ın Serhat diye bir erkek kardeşin var, onu kaybetmişsiniz sorusu üzerine Ferhat Göçer "2 meslekli oluyor olmamın sebebi bu mesleklerden bir tanesinin Serhat'a ait olduğunu hep düşünmüşümdür. Hekimliği Serhat'a bırakabilirim, Serhat için okunmuş bir şey... Serhat için hekimliği de bırakmamış olabilirim, sadece annem Babam için değil yani... 1 yaşında bile değilken, Zatürreden öldü. Arka arkaya 3 kız kardeşimin olmasının bir başka sebebi de belki bir başka erkek çocuk olsun mantığıyla olabilir, sormadım, Annemle hiç konuşmadım ama... Muhtemelen bir erkek çocuk daha, Serhat'ın yerini doldurabilecek bir erkek çocuk arayışı içinde bence, çünkü öğretmen 2 insan, ekonomik şartlar belli, 4 çocuk çok zor, ama belli ki Nimet doğana kadar, bir başka erkek çocuk daha gelir mi, yani bir Serhat daha doğar mı, muhtemelen ismini Serhat koyacaklardı; ama Nimet'ten sonra durmuşlar gibi geliyor bana...

AŞK HASTALIKLI BİR KAVRAM

Ahmet Mümtaz Taylan'ın aşkın tanımını sorduğu Ferhat Göçer: "Aşk hastalıklı bir kavram. Patolojik bir kavram. Kontrol altında tutulması gereken, kontrol edilmezse sizi felakete sürükleyebilecek bir kavram. Ben Ömür'le ilk 7 yılımı, bildiğin kör kütük aşık olarak yaşadım. Şanslılardan biriyim hayattaki; aşık olduğunuz bir insanla birlikte olabilmek ve ondan sonra onu hayat arkadaşlığına döndürebilmek, hem büyük bir şans hem de maharet isteyen bir şey tabii ki, kolay bir şey değil. Ruh eşi kavramını fantastik buluyorum, Ömür'le hiçbir ortak yönümüz yok, ikimizi karşınıza alın sohbet edin, hiçbir ortak yönümüz yok. Bu insanla bu adam nasıl 18 sene birlikte olmuş diyecek kadar farklıyız onunla, demek ki 18 sene birbirimizi birarada tutan başka bir şey var"

TAM BİR FELAKET KARAKTERDİM!

Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Evliliklerinden pişman mısın" sorusunda Ferhat Göçer "Pişmanlıklarım var ama, bunlar asla evliliklerim değil. Birbirinden kıymetli 2 evladım var. Annelerine minnettarım, ama sorun bende! Tam bir felakettim, mücadelemin en ağır olduğu yıllarda, özel hayat konusunda bütün sorumluluğu ve suçu üzerime alıyorum. Belki de onların hayatlarını da alt üst ettim, mahvetmiş de olabilirim ama, suç benim! İlk eşimle karşılaştığım zaman, Ömür'le karşılaşmış olsaydım daha bile kısa sürmüş olacaktı.

OĞLUMA HİÇ DÜŞÜNMEDEN CANIMI VERİRİM

Ahmet Mümtaz Taylan'ın iyi bir baba mısın sorusunda ise Ferhat Göçer, dikkat çekici cümleler kurdu. 2018 yılında kızı Yağmur'un sosyal medyadan sitem ettiği Ferhat Göçer, "oğlum için canımı veririm" dedi. Göçer'in cümleleri şöyle: "Çok noksanlığım var. Yaşadığım hayat gereği ve karakterim gereği çok parlak bir baba olma durumu yok. Çok büyük bir sevgi bağım var, müthiş, oğluma canını verir misin veririm, hiç düşünmeden, gözümü kırpmadan! Bütünlemeye kalmam, sınıfı geçerim babalıkta" oldu.

TÜRK POP MÜZİĞİNİ 5 BÖLÜME AYIRIYORUM

Ahmet Mümtaz Taylan, Ferhat Göçer'e Empati'de sosyal medyada cevapladığı bir yorumu hatırlattı. Taylan: "Blok3 dinleyeceğiz tabii Ferhat Göçer mi kaldı diye bir paylaşım yapmış, sen de incindim Blok3 dinlemeyin demiyorum azıcık da beni dinleyin diyorum unutulmak koyuyor insana diye çok tatlı, esprili bir karşılık vermişsin" deyince Ferhat Göçer Türk Pop Müziği'ndeki isimlere şu cümlelerle dikkat çekti: "Türkiye'de Türk Pop Müziği terimi en eskilerde Hacı Arif Bey ve Dede Efendi ile başlıyor, ilk linçleri de onlar yiyorlar, sonra geliyor İlham Gencer'lere, Münir Nurettin'lere, Yıldırım Gürses'lere, Erol Büyükburç'lara, Ajda Pekkan'a. Blok3'e ben '5'inci yeniler' diyorum. 5 ana bölüme ayırıyorum Türk Pop Müziğini. Hacı Arif Bey'den başlayan, Ajda Pekkan'a uzanan bir tarihi yapısı var. 4'üncü yeniler 90'lar var. Ben 90 uzantısı oluyorum.

Şimdi 5'inci yeniler başlıyor: Blok3, Lvbel C5, Türkiye'deki rap uzantıları, Semicenk, Edis çıkıyor. Dil ve zamanın ruhu ve onu dinleyen bambaşka bir kitle var. Bu zamanın ruhunda, sizi tanımaları bile mucize haline dönüşmeye başlıyor"