Ferdi Tayfur: Benim şarkılarım biraz zor, herkes okuyamaz

2 Ocak 2025 tarihinde hayata veda eden efsane sanatçı Ferdi Tayfur, 2013 yılında gazeteci Olcay Ünal Sert'e verdiği röportajda arabesk müzikten sinemaya, siyasetten özel hayatına önemli açıklamalar yapmıştı. Sanatçının hatırasına bu önemli röportajı sizler için tekrar yayınlıyoruz.

Ferdi Tayfur, Olcay Ünal Sert'e verdiği röportajda "Ben hiç kimseyi aldatmadım, ne olursa olsun hiçbirine yalan söylemedim, hepsi benim evli olduğumu bilerek geldiler kardeşim, demek ki bizde de bir şeyler varmış" demişti...

Bir dönem filmleri 3-4 milyon kişi tarafından izlenen; ‘Çeşme’, ‘Merak Etme Sen’, ‘Emmioğlu’, 'Hatıran Yeter' gibi şarkılarıyla ‘Ferdiciler’in isyanına, sevincine, hüznüne tercüman olan Ferdi Tayfur.... 15-16 yaşında Konya da tanıştığı Fatma Hanım'la birlikteliğinden Timur adında bir oğlu olan Ferdi Tayfur fırtınalı aşklarıyla her daim magazin basının dikkatini çekti. Nikahlı eşi Zeliha Tayfur’dan iki kızı, 30 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır’dan Tuğçe, Habibe Ümyani Demir’den de Ferdi Taha adında oğlu bulunan sanatçı, “Hayatımdaki kadınlar evli olduğumu bilerek geldi” diyor.



Besteci, yorumcu, oyuncu, yönetmen, yazar... Her şeyden önce milyonların Ferdi Babası... Unutulmaz şarkılarıyla efsaneleşen Ferdi Tayfur, poptan sinemaya, aşklarından siyasete her konuyu Olcay Ünal Sert'e anlattı.

Orhan Gencebay’la kıyaslanmak rahatsız etti mi?

Benim çizgim farklıydı. O yıllarda insanlar Ferdiciler ve Orhancılar diye ikiye ayrılmıştı. Benimkiler biraz türküvariydi. Her kategoride arabesk olabilir. O yıllarda arabeski küçümseyen sözde aydınlar vardı. Şimdi popçular eski şarkılarımıza ‘cover’ yapıyorlar.



Yeni kuşak sizin trendinizi yakalayabildi mi?

Biz özel yaratılmış kullarız. Ben şarkı söyledim, enstrüman çaldım, oyunculuk yaptım, film yönettim. Şimdikilerde bu yok...

Son dönemde saygı albümleri yapılmaya başlandı. Sizin için de böyle bir şey yapılmasını ister misiniz?

Benim şarkılarım biraz zor, herkes okuyamaz.

Gülhane konserlerinizle ortalığı yıkıyordunuz... Yeniden halk konserleri verir misiniz?

İyileşmeliyim. Teknoloji işi çözüyor ama yapamam. Teknolojiyle karga bülbüle dönüyor. Gülhane’nin Ferdinatörüydüm... Kapılar kapandı mı insanlar surlardan tırmanıyordu.



Milletvekilliği teklifi de geldi muhtarlıkta...

"Zamanında milletvekilliği ve muhtarlık teklifi aldım. Ama hiç siyaset düşünmedim. Politikayla sanatı karıştırmamak gerek.

Demokrasi Paketi’yle atılan adımların hepsi güzel. Burası Ortadoğu. Demokrasiyi yönetmek kolay değil."



Kitabınızda, kızınıza ithafen ‘Sen doğduğun zaman annen (Necla Nazır) kendini dine verdi. Onunla konuşamadığımız için anlaşamadık’ yazmışsınız...

İnsanın en yakınındaki kişi eşidir. Her şeyini paylaşırsın. Film çektiğimiz zamanlarda senaryo ve müzikten konuşuyorduk. Tuğçe’ye hamile kaldıktan sonra kapandı, tamamen değişti.

(Ferdi Tayfur - Necla Nazır)

Kırgınlığınız var mı?

Yok... Necla Hanım televizyonlara çıktı konuştu ama ben konuşmam. Çok iyi bir insan ama iyilik yetmiyor.

Mektupla yanlış anlamaların önüne mi geçmek istediniz?

Kızımla dertleşmek istedim. Hiçbir şekilde aramızda problem yok. Her zaman arar ben de onu ararım.

Bugüne kadar üç kadınla birlikteliğiniz oldu. partnerlerinizin arasında kıskançlık yaşanıyor muydu?

Bir araya gelmedikleri için bilmiyorum. Ama kadın tabii hiç kıskanmaz olur mu? Hepsi bilerek geldiler kardeşim. Ne olursa olsun sonuçta hayatım boyunca hiçbir kadına yalan söylemedim. Açıkcası bütün kadınlar birbirlerinin kocalarını alıyorlar.

(Ferdi Tayfur - Gülden Karaböcek - Ahmet Selçuk İlkan)

Necla Nazır üçüncü ismi duyunca ‘Nikah kıymadı’ bana deyip aldatıldığını mı düşündü?

Ben onu aldatmadım aslında... Necla Hanım’dan ayrıldıktan sonra diğeriyle birliktelik yaşadım. O hamile kalınca da nikah yapamıyorum diye kavga ediyorlardı. Bu olaylardan sonra da ayrıldık.

Çapkın bir insan mısınız?

Şöhret olmadan önce çok çapkındım. Ancak Türkiye beni tanıyınca bu işleri bıraktım. Neden biliyor musunuz? Ben bir kadına kur yapamam. Çünkü Ferdi Tayfur’u kadın dağlar gibi görüyor.

Ferdi Tayfur ilk eşi Zeliha Turanbayburt ve kızları ile...

Sinema aşkına akü bile taşıdım

Şarkılarım bir dönem film oldu. Ama şimdiki yapımlarda hep o dönemin samimiyeti aranıyor. Örneğin ‘Derbeder’

filminde kamera aküsünü ben taşıdım. Çöl sahneleri vardı hem de... Şimdi kamyonlar, TIR’lar içinde malzemeler ve karavanlar var. Burada da film çekemezsen yazıklar olsun, o zaman çıkma meydana.

Barış Manço, Gülden Karaböcek ve Ferdi Tayfur 1984 yılında Almanya da gerçekleşen 'Gurbet Kervanı' halk konseri turnesinde.

Ata Demirer’le ‘Berlin Kaplanı’ filmi için mahkemelik oldunuz. Son durum nedir?

Hayatımda bir kez gördüm kendisini ve filmde ‘Bu adama rol vereceğim’ dedim. Senaryoyu istedi, gönderdik. Noterden onaylıydı. Ben bunu kabul edemem. Bir filmden esinlenebilirsin ama zarfı açıp içinden alamazsın.