Fenerbahçeli Tadic'e büyü yapmak isteyen Instagram fenomenine kocası boşanma davası açtı

Patronlar Dünyası'ndan Murat Kaya'nın haberine göre; Futbol kamuoyu, Fenerbahçe’nin deplasmanda ezeli rakibi Trabzonspor’u 3-2 yenmesi ve tartışmalı hakem kararlarını konuşurken, bu maçta iyi bir oyun sergileyen sarı-lacivertlilerin Sırp yıldızı Dusan Tadic’e “büyü yapılması” haberi de çok ses getirecek.

Evli ve iki çocuklu Instagram fenomeni bir kadının, 35 yaşındaki Sırp Yıldız Dusan Tadic’e aşık olduğunun ve sevgili olmak için büyü ritüelleri tertiplediğinin, kocası tarafından anlaşılmasıyla başladı. Şüphe, bütün gerçekleri göz önüne serdi.



EVLİ MUTLU ÇOCUKLU FENOMENLER

Şimdi gelin, kendilerini “evli, mutlu ve çocuklu” olarak tanımlayan bir çifti, şöhretin getirdiği değişim, Fenerbahçeli Sırp yıldız Dusan Tadic’e olan aşk ve bu aşkı elde edebilmek için planlanan büyü ritüelleri yüzünden boşanma davası açılmasına sürükleyen gelişmelere göz atalım. Hürriyet gazetesinden Sibel Arna, 1 Ekim 2016’da kaleme aldığı bir yazıda, bir çiftin mutlu hayatına dikkati çekmiş ve onları “Evli, mutlu, çocuklu, fenomen” olarak tanımlamıştı.

Arna’nın yazısında, “Evliler, mutlular, çocuklular ve fenomenler. Çünkü çekirdek aile olarak bir moda dergisinden fırlamış gibi profesyonel ve uyum içindeki fotoğrafları sosyal medyada paylaşıyorlar. Her sabah uyanıp günün temasına karar veriyorlar” şeklinde bahsettiği mutlu çift; iş insanı Volkan Çetin ile sağlıkçı eşi Canan Çetin’den başkası değildi.

ORTAK SOSYAL MEDYA HESABIYLA GELEN YÜZ BİNLERCE TAKİPÇİ

Ortak sosyal medya hesabı açan ve kendilerini “Mother&Father Of Hercules” ibaresiyle tanımlayan çift, koydukları fotoğraflardaki uyum ve görsel zenginlikle yüz binlerce takipçi edindi, oğulları Yaman’ı da dahil etmeleriyle çok daha ünlü hale geldi. Bu dönem özel bir hastanede genel müdürlükte çalışan Canan Çetin, daha sonra Etiler’de bir güzellik merkezi açmış, eşi Volkan Çetin de ticaretle uğraşmıştı.



LÜKS YAŞAMA YÖNELİŞ

Örnek gösterilen 13 yıllık evli çiftin ortak sosyal medya hesaplarının daha da büyümesi ve daha çok kitleye ulaşması, sorunları da beraberinde getirdi. Eşiyle kurduğu ortak hesabı bırakan ve hesabını tek başına işletmeye başlayan Canan Çetin, son yıllarda hedef kitlesini büyüterek 846 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram’da fenomen oldu.



Kocasına karşı davranışları değişen, lüks yaşama yönelen Çetin, kocasıyla da tartışmalar yaşadı ve bu durum kocasını şüphelendirdi.



KOCA, TADİC BÜYÜSÜNÜ GÖRDÜ

Bundan sonrasını, mahkemeye sunulan boşanma davası dilekçesinden aktaralım. Şüpheleri artan koca Yavuz Volkan Çetin, evde eşinin günlük notlarını tuttuğu bir defter buldu ve bunu incelediğinde onları boşanma davası açma sürecine götüren gerçekle karşılaştı.



Defterde, Canan Çetin’in, Fenerbahçeli yıldız Dusan Tadic’in fotoğrafını kendi fotoğrafının yanına yapıştırmış olduğunu gören koca, fotoğrafların altına bir takım dualar ile “manifest” denilen büyü sözleri yazıldığını da fark etti.



ROMA'DAKİ NİKAH, KİLİSEDEKİ TÖREN, DOMUZ YAĞI, TAZE MEZAR

Söz konusu notta, “O bana aşkla geldi, iyi ki seninle tanıştım, Roma’daki nikahımız, gelinliğim, damatlığın, kilisedeki muhteşem tören aklımdan çıkmıyor. Üçüncü şahıslardan kurtulsun, sadece gönlü benimle olsun” yazıyordu.



Yavuz Volkan Çetin ayrıca domuz yağı ve mezarlıktan alınacak toprakla yapılacak bir büyünün yazılmış olduğunu, o notta mezarla ilgili, “Ölümü en fazla 40 gün olmuş birinin mezarını kazıp oradan toprak alınması gerekiyor” şeklinde ibare bulunduğunu saptadı.

TADİC İLE POZUNU DUVAR KAĞIDI YAPMIŞ

Mahkemeye sunulan ek dilekçede ise, Canan Çetin’in cep telefonunda Tadic ile birlikte yan yana bir pozu duvar kağıdı olarak kullandığı bilgisi yer aldı. Ayrıca Canan Çetin’in bu notları bulan Yavuz Volkan Çetin’den notlarını geri istediği, geri alamayınca aralarında tartışma çıktığı, kocaya yönelik fiziki saldırıda bulunduğu belirtilen dilekçeye, Yavuz Volkan Çetin’in yüzünde kan izi olan darbedildiğine dair fotoğraflar da eklendi.

ÜÇ FARKLI DARP RAPORU SUNDU

Söz konusu belgelere göre Yavuz Volkan Çetin mahkemeye, 22 Şubat, 15 Mayıs ve 7 Haziran tarihli 3 farklı darp raporu sundu.



ÖLÜMLE TEHDİT İDDİASI

Çetin ek dava dilekçesinde, eşinin kendisi ve çocuklarını ölümle tehdit ettiği, silahının da bulunduğunu öne sürdü. Çetin dilekçesinde, sadakatsiz yaşamı ve sadakat hükümlüğünü yerine getirmemesi nedeniyle eşiyle boşanmasını karar verilmesini istedi.

Mahkeme tarafların ekonomik ve sosyal durumlarının incelenmesi için ilgili kurumlara yazı yazdı ancak heniz bir duruşma tarihi belirlemedi.