Fatoş Albayrak Miss World Top Model’e gidiyor

Bu yıl düzenlenecek olan Miss World Top Model 2024 yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek isim belli oldu.



25 Mayıs 2024 tarihinde Lübnan Beirut’ta gerçekleşecek olan yarışmada ülkemizi Fatoş Albayrak temsil edecek. Geçtiğimiz yıl Miss Eurasia yarışmasında Türkiye’ye birincilik getiren Albayrak, şimdi de 24 farklı ülkenin katılacağı Miss World Top Model yarışmasında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyor.



Aynı zamanda milli basketbol takımımızın da dansçısı olan model, yarışmanın iddialı isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yarışma öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fatoş Albayrak, ülkeye bir kez daha gurur yaşatmayı hedefliyor. Miss World Top Model 2024 yarışması, uluslararası arenada Türkiye’nin güzellik ve yetenek potansiyelini sergileme fırsatı sunacak.