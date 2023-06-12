Fatmagül Fakı annesini Medipol’e emanet etti

Survivor ile ünlenen şimdilerde oyunculuk ve sunuculuk yapan Fatmagül Fakı, annesi Hava Demirtaş'ı Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne emanet etti. Adriana Lima'ya benzerliğiyle de bilinen ünlü oyuncunun annesi göz rahatsızlığı nedeniyle Medipol’e başvurdu.



Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Özsütçü’nün başarılı operasyonuyla katarak ameliyatı olan anne Hava Demirtaş sağlığına kavuştu.