Fatmagül Fakı annesini Medipol’e emanet etti

Ünlü oyuncu Fatmagül Fakı, annesi Hava Demirtaş'ı Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne emanet etti.

Survivor ile ünlenen şimdilerde oyunculuk ve sunuculuk yapan Fatmagül Fakı, annesi Hava Demirtaş'ı Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne emanet etti. Adriana Lima'ya benzerliğiyle de bilinen ünlü oyuncunun annesi göz rahatsızlığı nedeniyle Medipol’e başvurdu.


Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Özsütçü’nün başarılı operasyonuyla katarak ameliyatı olan anne Hava Demirtaş sağlığına kavuştu.

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Fatmagül Fakı

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