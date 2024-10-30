Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in AVM tarzı

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde geldikleri Zorlu AVM’de ilk durakları dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan oyuncu çift, uzun süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi.

Alışveriş sırasında yanlarına gelen yabancı hayranlarıyla uzun süre hatıra fotoğrafı çektiren çift, daha sonra meydan katında bulunan bir restorana geçerek kahve eşliğinde günün yorgunluğunu attı. Sempatik ve mütevazi tavırlarıyla dikkat çeken çift, alışveriş sırasında muhabirlerinde objektiflerinden kaçmadı. Muhabirlere iyi çalışmalar dileyen oyuncu çiftin, birbirlerine uyumu ve şık alışveriş tarzları ise dikkat çekti.