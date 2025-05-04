Fadik Sevin Atasoy ve annesi Emel Göksu'dan eğlenceli sohbet! Atasoy evleniyor mu?

Fadik Sevin Atasoy ve annesi Emel Göksu, Nişantaşı Citys'te görüntülendi.



Annesinin Berlin'de düzenlenecek gecede ödül alacağını belirten Atasoy, "Bir dergi tarafından onur ödülü alacak. Kostüm için buraya geldik" dedi.



Kızının oyunculuğuyla ilgili Göksu, "Gurur duyuyorum. Zaten ben çalıştırdım. Çetin Tekindor gibi hocalarla çalıştı. Evde de terliklerle çalıştırdım" diyerek, espri yaptı. Annesiyle yıllar sonra aynı tiyatro sahnesinde çıkacağını söyleyen Atasoy, "Annem son zamanlarda bütün yakışıklıların babaannesini oynadı. Kıvanç Tatlıtuğ ile başladı sonra Aras Bulut İynemli... Şimdi annemi ben rezerv ettim. Şimdi sinema ve tiyatro projemiz var annemle... Danimarkalı bir yazar Türkçe'ye çevirecek oyunu.... Annemle benim için çevirecek. Sinema filmi hazırlıkları da başladı" açıklamasını yaptı. Göksu, "Kızınızla oynamak nasıl bir duygu?" sorusuna, "Beraber olmanın zevki başka. Dört yaşında tiyatroda yer aldı. Dört yaşında ödül aldı. Turnelerde büyüdü. 3-4 yaşına gelince tiyatroya gelip, kulislerdeydi. Turnede hepimizin taklidini yapıyordu. Çocukken de oyuncu olmak istiyordu" yanıtını verdi. Atasoy, "Her oyuncu tiyatroda olmalı mı?" sorusuna, "Kim ne istiyorsa yapsın. Takdiri seyirci veriyor. Kimseye bunu yap diyemeyiz" yanıtını verdi.

EVLİLİK İÇİN BASKI YAPMIYORUM

Göksu, "Torun ister misiniz?" sorusuna, "İki torunum var. Babası ve annesi balerin. Onlar da bu mesleği içinde doğdu. Fadik'e hiç evlilik için baskı yapmıyorum" diye cevap verdi. Evlilik ve çocukla ilgili Atasoy, "Kardeşimin var, annem benden umudu kesti. Benim çocuk olarak sanat eserlerim var. Düşünmüyorum. Kardeşimin çocukları yetiyor. Hayat arkadaşına mesafeli değilim ama" ifadelerini kullandı.