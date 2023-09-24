Evrim Akın evlilik açıklamasıyla şok etti

Snob Magazin'in haberine göre; Evrim Akın, annesi ve kardeşiyle Nişantaşı Citys'te görüntülendi.



Menajeri Onur Ilıman'ın düğünü için alışverişe çıktığını söyleyen oyuncunun, özel hayatı hakkında yaptığı açıklama ise dikkat çekti.



Kendisine yönelten evlilik sorusuna üzerine Akın, "Annem, kardeşim ve abim evlenmemi istemiyor. Ben de onların evlenmesini istemiyorum. Aramıza kimseyi sokmuyoruz. Biz bize yeteriz ve böyle mutluyuz" diyerek, şaşırttı. Ayrıca Akın, Kanal D'de ekrana gelen 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programı için, "Reytingler iyi olunca böyle yüzümüz gülüyor" dedi.