Evrencan Gündüz ve Naz Özgülüş'ün yeni şarkısı "Çare Ol Bana" lansmanı ünlü isimlerle gerçekleşti

Lansmana İlyas Yalçıntaş,Naz Çağla Irmak, Kerem Çakıroğlu, Nil Çakıroğlu, Melisa Doğu, Doğaç Yıldız, Elçin Afacan, Levent Erden, Tarık Özenbaş, Yargı dizisi oyuncuları, Zeynep Parla, Begüm Taşkın, Zeynep Atılgan, Serkan Rutkay Ayıköz, Kaan Ekenler, Ömer Öztürk, Mahmut Görgen, Begüm Çağla Taşkın, Nil Günal ve birçok ünlü isim katıldı.

Katılımcılar, Evrencan Gündüz ve Naz Özgülüş'ün harika performanslarına hayran kaldılar ve gecenin keyfini çıkardılar.

"Çare Ol Bana" şarkısı, müzikseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve şimdiden müzik listelerinde üst sıralara tırmanmaya başladı. Bu başarılı lansman etkinliği, şarkının başarısına da katkıda bulundu.