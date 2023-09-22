Evgeniy Grinko, Mark Eliyahu ve DJ Deeperise ile Kuruçeşme'de muhteşem performans!

Dünyaca ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko, kemençe sanatçısı Mark Eliyahu ve DJ Deeperise Kuruçeşme’deki davette Boğaz’da müzikseverlerle buluştu.

BOĞAZ'DA MUHTEŞEM GECE

Q Food & Beverage çatısı altında oluşan Huqqa’nın 10. yıl kutlaması için sahne alan sanatçılar dinlemeye gelen özel misafirleri büyüledi.

‘Valse, Once Upon a Time, Faulkner's Sleep, Field, Jane Maryam, Epilogue, Winter Sunshine’ şarkıları ile 45 dakika boyunca sahnede kalan Evgeny Grinko, büyüleyici şehir olarak nitelendirdiği İstanbul’a hayranlığını dile getirdi.

Mark Eliyahu’da sahnede ‘İkinci evimdeyim’ diyerek İstanbul ve Boğaz’a olan sevgisini dile getirdi. 3,5 saat süren davet boyunca Huqqa’da yıldızlar eşliğinde adeta bir müzik şöleni yaşandı.

Kurucu ortağı Enis Ersavaştı ile birlikte sahneye çıkan Cihan Kamer markanın geldiği nokta ve ilerliyişi hakkında konuştuktan sonra gelen konuklara teşekkür konuşması yaptı. Gecenin sonu Deeperise’nın müziği eşliğinde dansçılar ile son buldu.