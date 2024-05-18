Ev rahatlığında profesyonel cilt bakımı için yepyeni bir yolculuk

Yıllar boyunca cilt bakımı sadece profesyonel merkezlerde uygulanan işlemlerle sınırlı kalırken, Geske'nin öncülüğünde bu anlayış tamamen değişiyor. ELLE Magazine'in 1 Numaralı Güzellik İnovasyonu Ödülü'nü kazanan Alman güzellik teknoloji devi Geske, devrim niteliğindeki ürünleri ve yapay zeka destekli cihazlarıyla dünya çapında dikkatleri üzerine çekiyor.

Kadın ve erkek cilt bakımına önem veren herkes için geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet veren Geske, yapay zeka destekli uygulaması ile cilt taramaları yapabilme özelliği sunuyor. Ayrıca, cihazlardan en iyi şekilde faydalanmak için çeşitli seans videoları arasından seçim yapma imkanı da bulunuyor.

PROFESYONEL CİLT BAKIMI ARTIK ZAMANA BAĞLI DEĞİL

Modern yaşamın getirdiği yoğun tempoda çalışanların en büyük sorunlarından biri olan zaman kısıtlılığını göz önünde bulunduran Geske, profesyonel cilt ve yüz bakımını zamana bağlı olmadan gerçekleştirebilme imkanı sağlıyor. Son teknoloji dermatolojik cihazları sayesinde, kullanıcılar istedikleri zaman kendi cilt bakımlarını profesyonel bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Zamanın değerini bilen ve iş yoğunluğu içinde sıkışıp kalan herkes için Geske, kişisel bakıma vakit ayırmayı kolaylaştırarak yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyor.

GESKE'NİN YENİLİKÇİ CİLT BAKIM CİHAZLARI İLE TANIŞIN

Cildi derinlemesine temizleyen ve termal özellikleriyle nem dengesini koruyan Sonic Thermo Yüz Fırçası, daha canlı ve genç bir görünüm sağlayan özel bir teknoloji sunuyor. İşlem sırasında cilt dostu bileşenlerle cildi temizleyen Geske temizleyicileriyle birleştirildiğinde, sonuçlar daha da etkileyici oluyor.

Cildin sıkılaşmasını ve gençleşmesini sağlayan benzersiz bir teknolojiye sahip olan Mikro Akım Yüz Gerdirici, ultra hassas şekillendirici ve sıkılaştırıcı küreleri sayesinde cildi kaldırır ve sıkılaştırır. Geske serumları ile birlikte kullanıldığında da cildin nem seviyelerini optimize ediyor.

Smartsonic titreşim teknolojisi ile donatılmış olan Mikro Akım Cilt Temizleyici ve Siyah Nokta Giderici, yaşlanma belirtileriyle savaşmak ve yüz hatlarını geliştirmek için 65'ten fazla yüz ve boyun kasını çalıştırıyor. Işıltılı masaj teknolojisi ve ION Derin Bakım teknolojisi ile birleştiğinde, cildi derinlemesine temizleyerek nemlendiriyor.

Dakikada 14.000 sonik titreşim ile gevşek makyaj kalıntılarını nazikçe sallayan Mikro İğneli Yüz Silindiri, hassas olarak hedeflenen bölgelerde cildi pürüzsüzleştirerek ince çizgilerle savaşıyor. Kırmızı ışık aktif rejenerasyon teknolojisi ile birleştiğinde, cildin doğal yenilenme süreci hızlandırıyor ve daha genç bir görünüm elde edilme imkanı sunuyor.