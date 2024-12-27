Esteworld'den geleneksel yeni yıl yemeği

Plastik cerrahi, saç ekimi, diş tedavileri ve medikal estetik alanlarında öncü markalardan biri olan Esteworld, yeni yıla girerken çalışanlarını unutmadı. Esteworld'un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Tuncer, geleneksel olarak düzenlenen yılbaşı yemeğinde çalışanlarıyla bir araya geldi.

Bu yıl da yaklaşık 700 çalışanın katıldığı organizasyonda keyifli ve eğlenceli anlar yaşandı.

Etkinlikte, uzun yıllar Esteworld ailesinde yer alan çalışanlara teşekkür edilerek; 10, 15 ve 20 yıllık hizmetleri için plaket takdim edildi. Esteworld Plastik Cerrahi Sağlık Grubu, 25 yılı aşkın süredir "Sağlıklı Güzellik!" mottosuyla plastik ve estetik cerrahi alanında yüksek tıbbi standartlarda hizmet sunmaya devam ediyor. Dr. Mustafa Tuncer, etkinlikte yaptığı konuşmada, Esteworld'ün bugün geldiği noktaya çalışanların emekleri sayesinde ulaştığını vurgulayarak, birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Yeni yıl coşkusunun doyasıya yaşandığı etkinlikte çalışanlar hem bir yılın yorgunluğunu attı hem de yeni yıla moral depolayarak girdi. Esteworld ailesi, önümüzdeki yıllarda da bu geleneksel buluşmayı sürdüreceklerini belirtti.

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