Esteworld’den Dünya Kadınlar Günü’ne özel etkinlik: Yaşlanmadan Yaş Almak

Esteworld Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Medikal Direktörü ve CEO’su Dr. Burak Tuncer’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte; güzellik, estetik ve medikal işlemler üzerine keyifli bir sohbet ortamı oluştu. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Kadriye Olgar ve Dr. Burak Tuncer, güzellik ve estetikle ilgili merak edilen soruları samimiyetle yanıtladı.

“Kişinin Anatomisine Uygun Doğal Dokunuşlar Yapıyoruz”

Esteworld olarak 30 yıldır alanında uzman hekim kadrosuyla zamanın bizden aldıklarını geri kazandırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Dr. Burak Tuncer, güzellik ve estetik işlemlerinde doğallığın önemine vurgu yaptı:

"Bizim için önemli olan, kişinin kendisini iyi hissetmesi. Her gün aynaya baktığımızda gördüğümüz kişinin sağlıklı ve mutlu olması, özgüvenimizi artırır. Bu yüzden yaptığımız doğal ve ufak dokunuşlar, kişinin hem iç hem de dış güzelliğini destekler. Estetik işlemlerde en dikkat edilmesi gereken nokta, bu dokunuşların kişinin anatomisine uygun ve doğal olmasıdır. Sağlığımızı riske atmadan, güvenilir merkezlerde bu işlemleri yaptırmak büyük önem taşır." dedi.

“Estetik Kendimizi İyi Hissetmek İçin Gerekir”

Güzellik sırları ve estetik konusundaki düşünceleriyle sosyal medyada büyük ilgi gören Kadriye Olgar da estetikle ilgili görüşlerini paylaştı:

"Estetik kötü bir şey değil; tam tersine, kendimizi iyi hissetmek için gerekli. Ruj sürmek, kaş almak ya da saça fön çekmek de birer estetik dokunuş. Kişinin kendine yapacağı küçük ve pozitif değişiklikler, kendine olan sevgisini de artırır. Ancak bu değişikliklerin ihtiyaca uygun olması ve kişinin doğallığını koruması önemlidir. Güzellik, yalnızca dış görünüşle sınırlı kalmamalı; iç dünyamızı da beslemeliyiz." diye konuştu.





Medikal Trendler ve Gülüş Tasarımı Konuşuldu

Etkinlik kapsamında Esteworld uzmanlarından Op.Dr.Serdar Biz, medikal estetikteki güncel trendleri anlatırken, Deniz Şahin ise gülüş tasarımı konusundaki merak edilenleri aktardı.

İyilik Hareketine Destek

TAMEV yararına gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte, dernek başkanı Nuray Marçak, eğitimde fırsat eşitliğine sundukları katkı nedeniyle Kadriye Olgar ve Dr. Burak Tuncer’e teşekkür plaketlerini takdim etti.