Estetikleriyle gündeme gelen ve yaptırmadığını söyleyen Dilan Çiçek Deniz'den aylar sonra flaş itiraf!

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'inde, haftanın ilk gününde yönetmen Murat Şeker ve Dilan Çiçek Deniz'i konuk etti. Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği Bambaşka Sohbetler'de 2 Şubat'ta vizyona girecek filmleri "Aşk Mevsimi"ni anlatan Dilan Çiçek Deniz ve Murat Şeker, Bambaşka Sohbetler'e imza attılar.



ÜÇÜNCÜ ÜNİVERSİTEYİ OKUYORUM

Dilan Çiçek Deniz, film için "insan kendinde olmayanı arar" dedi ve "İnsan kendinde olmayanı aradığı için Aşk Mevsimi'ni kabul ettim. İlk sinema filmim, sinemaya giriş yapmak istedim" yorumunu yaptı. Deniz, üçüncü üniversitesini okuduğunu belirterek "Felsefe okuyorum. Hedefim yok, hedef olursa mutsuz olurum gibi geliyor. Şu kısacık hayatta yapabildiğim her şeyi yapmak istiyorum" dedi...

GÜNDEMİ İŞGAL EDEN ESTETİK OPERASYONU İÇİN İLK KEZ KONUŞTU!

2023 yazında, badem göz ve çene dolgusu adı verilen estetik operasyonları yaptırdığı gözlenen, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekerek, magazin haberlerinde o dönem gündem olan Dilan Çiçek Deniz, o dönem "vallahi bezdim" diyerek yüzünde işlem olmadığını belirtmişti. Ceyda Düvenci, Bambaşka Sohbetler'de Dilan Çiçek Deniz'e estetik konusunu sordu. Dilan Çiçek Deniz, kimi zaman gözleri dolarak yaşadığı sürecin hiç kolay olmadığını ilk kez itiraf etti! Dilan Çiçek Deniz'in açıklamaları şöyle:

ESTETİK OPERASYONLA HATA YAPTIM

Ceyda Düvenci'nin "Estetik bir müdahale yaptırdın kendine, mesele burada başladı, ardı arkası kesilmedi" sorusunda Dilan Çiçek Deniz: "Doktorumla inanılmaz bir iletişim problemimiz oldu. Araştırıp daha çok soruşturmam gerekiyordu. Sonrasında vücudum inanılmaz bir tepki gösterdi, çünkü omuz ameliyatımı yeni olmuşum, ameliyatın üstüne ani kararla gidip estetiğe karar verdim. Orada paşa gönlüm o an öyle istedi ve denemek istedim! Zaten yaptırdığım şey de geçici olduğu için rahattım, geri döndürülebilir bir şey, geçici bir şey... Ama o o kadar büyüdü, o kadar uzun sürdü ki o süreç, benim iyileşme sürecim de uzun sürdü... Çıkan haberler, insanlar yani özellikle kadın yorumcular... O kadar zordu ki!.. Hata yaptım, bir daha asla estetik operasyona girişmeyeceğimi biliyorum, kendimi her şekilde kabul edip sevmeye çalışıyorum. Güzellik algısı var, o güzellik algısı sürekli değişiyor, daha iyi hissetmek istiyorsun, daha güzel görünmek istiyorsun, bunu yapma hakkına da sahipsin"

TAVLA OYNADIK DİYE MURAT'I İŞİNDEN ETMİŞİM

Ceyda Düvenci, yıllar önce İstanbul Cankurtaran'da, yönetmen Osman F. Seden'in dizi setinde o dönem prodüksiyon amiri olan Murat Şeker'le sette tavla oynadığı için, Murat Şeker'in işine son verildiğini yıllar sonra öğrendiğini açıkladı... Ceyda Düvenci: "Oyuncuyla tavla oynadı diye, Murat'ı bilmeden işinden etmişim. Haberim yok, yıllar sonra öğrendim" diyerek,Murat Şeker'le olan ortak yaşadıklarını anlattı. Yönetmen Murat Şeker de "Ne mutlu ki artık bizim jenerasyonda, alt üst ilişkileri kalktı, artık böyle şeyler kalmadı" diyerek yaşanılan konuya yorum yaptı.