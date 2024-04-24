Estetik operasyon geçiren Selen Görgüzel'in son hali ortaya çıktı! 24.04.2024 12:43 Estetik operasyon geçiren Selen Görgüzel'in son hali ortaya çıktı! İşt detaylar... Selen Görgüzel, geçen ay bıçak altına yatmış, yüzünü ve boynunu gerdirmiş, göz kapaklarını aldırtmıştı. Dr. Ufuk Askeroğlu’na 1 ay önce ameliyat olan Selen Görgüzel yeni görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Bu karenin altına da “Hoş geldin yeni Selen” notunu düştü. Oyunculuk kariyerinde zirveye ulaştıktan sonra müzikte de iddiasını sürdüren Selen Görgüzel “Seyircim artık sahnede bambaşka bir Selen görecek” dedi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN