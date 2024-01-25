Estée Lauder’dan Yeni Browperfect 3D All-In-One Styler Kaş Kalemi

Hızlı ve kolay uygulama sağlayan Brow Perfect 3D hepsi bir arada şekillendirici, kaşların daha dolgun, şekilli, belirgin ve sağlıklı görünmesini sağlıyor.

Geniş renk yelpazesine sahip bu 3'ü 1 arada ürün; seyrek, düzensiz, asi ve ince kaşlar dahil olmak üzere farklı kaş yapıları için de uygun.

3’Ü 1 ARADA

, tam uygulama ve belirginleştirme sağlıyor. Mikro hassas kalem, suya dayanıklı şekillendirici formülüyle sert çizgiler olmadan doğal dokunuşlar sağlamak için geliştirilmiştir. Ayrıca kolay uygulama sağlıyor.hafif ve bulaşma yapmayan bir formüle sahiptir. Esnek hassas sünger ucu, yumuşak ve dağınık bir kaş görünümü yaratırken dolgun bir görünüm sağlıyor.Kestane Çekirdeği ekstresi içeren şeffaf kaş sabitleme jeli görünümü tamamlamak için kaşları sabitliyor ve düzenliyor. Doğallığı korurken, kaşların şeklini koruyor.

Üç bileşenin tümü bir arada kullanıldığında, kaşlar 24 saat boyunca daha dolgun görünür.

Suya dayanıklıdır. Dağılma yapmaz. 24 saat kalıcıdır. Bulaşma yapmaz. 24 saat dolgun görünüm sağlar. 24 saat rengini korur. 24 saat topaklanma yapmaz.

Yeni Browperfect 3D All-In-One Styler Kaş Kalemi’ni www.esteelauder.com.tr ’de ve Estée Lauder satış bayilerinde keşfedebilirsiniz.