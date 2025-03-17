Esra Ronabar ve Barış Falay, oğulları Mavi Rüzgar'ı 1923 Müzikali'nde gururla izledi

Esra Ronabar ve Barış Falay, oğulları Mavi Rüzgar'ın rol aldığı 1923 Müzikali'ni izlemek için Zorlu PSM'deydi.

Oyun sonrası genç oyuncuya destek veren çift, sahnedeki performansı nedeniyle oğullarını tebrik etti.

Müzikalin kadrosunda yer alan İnci Taneleri dizisinin genç oyuncusu Ülkü Hilal Çiftçi de Mavi Rüzgar ile mutluluğunu paylaştı.

Sahneye çıkmanın heyecanını yaşayan Mavi Rüzgar, "Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir oyun oldu. Böyle büyük bir prodüksiyonun içinde yer almak gurur verici. Türkiye'de artık dünya çapında işler yapılıyor, bu da beni ayrıca mutlu ediyor" dedi.



Sanatın her alanına ilgi duyduğunu belirten genç oyuncu, "Hikâye anlatmayı çok seviyorum. 16 yıldır hikâye anlatan insanların arasında büyüdüm. Onlardan esinlendim. Ayrıca müziğe de büyük ilgim var" diye ekledi.

Oyunculuğun yanı sıra yelken sporunda da başarılar elde eden Mavi Rüzgar, Türkiye Şampiyonluğu için yarışmalara hazırlandığını söyledi.

AYNI EVDE ÜÇ OYUNCU FAZLA OLABİLİR

Oğullarının oyuncu olma kararına şaşırdığını dile getiren Esra Ronabar, "Fizik ya da kimya mühendisi olmasını çok istedim. Ama sahnede onu izlemek çok heyecan vericiydi. İlk söylediğinde, 'Oğlum, fazla oluruz, aynı evde üç oyuncu olamayabiliriz' dedim. Barış da çok iyi bir oyuncu ve harika bir hocadır. Şimdi Mavi de bu yolculuğa adım attı" ifadelerini kullandı.



HEM DUYGULANDIRDI HEM AĞLATTI

Barış Falay, oğullarına her zaman destek verdiklerini vurgulayarak, "Evlat için tedirginlikler hiç bitmiyor ama önemli olan iyiye ve güzele yönelmesi. 1923 Müzikali çok kıymetli bir projeydi ve bizi hem duygulandırdı hem de çok ağlattı" dedi.