Esra Erol eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk olan Esra Erol, samimi açıklamalarda bulundu.

Hafta içi her gün ekranda sevenleriyle buluşan Esra Erol, "Varımla yoğumla programda olduğum için çok yorucu. Yıprandım ve yoruldum. Sorunu çözdüysem, bir kaybı bulduysam, bir yarayı sardıysam 'iyi ki bu işi yapıyorum' diyorum" şeklinde konuştu.

'KOLAY ŞARTLARDA BÜYÜMEDİM'

"Çocukluğundan razı mısın?" sorusuna ünlü sunucu, "Çocukluğumdan razıyım. Büyümüş olduğum ev, evin içerisindeki yaşadıklarım, anne ve babamın bana öğretileri... Babam memurdu, kolay şartlarda büyüyen biri değilim" cevabını verdi.

41 yaşındaki iki çocuk annesi, "Hep okuyan, anlatan, yol gösteren bir babada; hep mücadele eden, iyiliği aşılayan bir anneyle yetiştiğim için ikisini de temsil ettiğimi düşünüyorum. Onlardan razıyım, onlar da benden razı olsun" şeklinde konuştu.

'BU DÜNYADAKİ DİĞER SAVAŞIMI BULDUM'

Esra Erol, eşi Ali Özbir'le olan ilişkisi hakkında, "İyi bir insan olduğu için aşık oldum, erdemli ve vicdanlı olduğu için aşık oldum. Boyu posu, kim olduğu değildi önemli olan. İyi bir insandı karşımdaki, ben iyi insanları severim. Bence bu dünyadaki diğer savaşçımı buldum" ifadelerini kullandı.

'KADIN KUŞAĞI DENMESİ AYRIMCILIK'

Kadın erkek arasındaki ayrımcılığa da değinen ünlü isim, "Bir kadının yaptığı işle bir erkeğin yapmış olduğu iş arasında büyük ayrımcılık var. 'Kadın kuşağı' denmesi bile bu ayrımcılığı gösteriyor. Toplumun tüm kesimine hitap ediyorsunuz ama bu kadın kuşağı olarak nitelendiriliyor" açıklamasını yaptı.