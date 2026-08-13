Esra Dermancıoğlu’ndan Cemal Hünal’a aşk filmi pası

Hudutsuz Sevda’nın ardından Karma dizisinde ikinci kez birlikte rol alan Cemal Hünal ve Esra Dermancıoğlu, yeniden partner olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Yapımcılığını Hitay Öztürk’ün üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömer Baykul’un oturduğu dizide Fransız bir çifti canlandıran Hünal ve Dermancıoğlu, birbirlerinin projede yer aldığını öğrenince teklifi hiç düşünmeden kabul ettiklerini söyledi.



Fransızca oynayacak olmalarının da projeye ayrı bir heyecan kattığını belirten ikili, Pierre ve Marie karakterlerine hayat veriyor.



KAŞIM VE BURNUM YÜZÜNDEN VİCDANSIZ ROLLERİ OYNUYORUM

Sert ve vicdansız karakterlerin kendisini sık bulduğunu söyleyen Dermancıoğlu, “Kaşımın ve burnumun yapısı yüzünden vicdan eksikliği olan karakterler çok geliyor. Burnum kalkık, kaşlarım daha ince olsaydı asla böyle roller vermezlerdi.”dedi.

Hünal’ın Issız Adam filmindeki unutulmaz karakterine gönderme yaparak pas atan Dermancıoğlu “İleride belki bir aşk filminde oynarız. Issız Adam’dan sonra ıssız kadın ben olurum.”sözleriyle güldürdü.