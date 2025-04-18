Esra Bilgiç'in yeni adresi belli oldu!

Uğur Yücel’in başrolünde olduğu Maestro dizisinin güçlü oyuncu kadrosuna Esra Bilgiç dahil oldu. Mayıs ayında sete çıkması planlanan ve oyuncu kadrosunda Uğur Yücel, Onur Seyit Yaran, Deniz Işın ve Hamza Yazıcı’nın olduğu Maestro dizisi sürpriz bir ismi daha kadrosuna dahil etti.

Hem oyuncu kadrosu hem de sıra dışı hikayesiyle şimdiden dikkat çeken dizinin tüm çekimleri İstanbul’da gerçekleşecek.

Psikodrama türündeki dizinin yapımcılığını İda Film üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Deniz Yorulmazer oturacak. Dijital dizinin hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.