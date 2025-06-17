Esra Bilgiç’in Maestro dizisinden ilk kareleri yayınlandı!

İda Film’in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer’in oturduğu Maestro dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.



Dizinin en merak edilen karakterinden biri olan Cinayet Büro’nun başarılı başkomiser Pervin Reşat’ı Esra Bilgiç’in setten kareleri yayınlandı!



Başrolde Uğur Yücel’in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda, Esra Bilgiç, Kaan Yıldırım, Onur Seyit Yaran, Büşra Pekin, Deniz Işın, Kubilay Tunçer, Cem Davran, Şenay Gürler, Hamza Yazıcı, Osman Karakoç, Zeynep Atılgan, Suzan Kardeş, Murat Kılıç, Sermet Yeşil, Teoman Kumbaracıbaşı, Ertan Ekmekçi, Mert Yavuzcan ve Reyhan Özdilek yer alıyor.