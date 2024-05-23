Esra Balamir neden ölmek istedi? Para mı aşk mı? Dikkat çeken açıklamalar

Snob Magazin'in haberine göre; Esra Balamir, tatil için geldiği alışverişte Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Tatil fiyatlarının yüksek olmasına şarkıcı, "Lahmacun fiyatlarını merak ediyorum. Geçen gün 1 milyon TL'lik hesabı görünce iki gün, 'Ne yediler' diye düşündüm. Bana o hesap gelse, 'Zıkkımın kökü' yazar gönderirdim" dedi. Bazı kişilerin "Kadınlar hesap ödemez" yorumlarına Balamir, "Kişiye göre değişir. Kim güçlüyse o ödemeli... 'Kadın dediğin elinin cebine atmaz' demiyorum. Hayat müşterek. Nafakanın ise ömürlük olması saçma geliyor. Belli bir yerde durulması lazım. Hayatına yeni insanlar dahil oluyor ama eski eşten nafaka almaya devam ediyorsun. Çocuğuna ise bakmak zorunda... Çocuğun geleceğinden hem anne hem de baba sorumlu... Ben hiçbir şey istememiştim. Erkekler boşanırken başından atsın diye her şeyi kabul ediyor. Sonra mahkemeye başvuruyor. 10-15 bin dolar nafaka alan var, 2 bin TL de alan var. Burada da adaletsizlik bulunuyor. Aşk önemli ama paranın da önemi var. Erkekler de parası olan kadınlarla hemen evleniyor. Dünya tersine döndü" ifadelerini kullandı.



ÖLMEK İSTEDİĞİM AN OLMUŞTU

Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromuna yakalanmasına Uzman, "Aşk acısı çekiyor bence... Sevgi açı olunca tükenmişlik sendromu oluyor. Meryem Uzerli de öyle olmuştu. Para ve şöhret var ama sevilmeyince oluyor. Biri kalbini kırmış. Sevilmek istiyor. Benim de depresyon geçirdiğim ve ölmek istediğim an olmuştu. Zamanla takmamayı öğreniyorsun. Müjde Uzman'ın depresyondan çıkması için karşısına prensin çıkmasına bakar" açıklamasını yaptı.