Esra Balamir en büyük pişmanlığını açıkladı!

Snob Magazin'in haberine göre; Sunucu Esra Balamir, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Demet Akalın ile cilt bakımına gelen şarkıcı, "Demet Akalın ile kardeş gibiyiz. Birbirimize karşı kötü niyetimiz yok. Bu piyasada bunu korumak zor. Şeffaf, dürüst ve açık olmak işin püf noktası..." dedi. Balamir, "Ünlüler camiasını dışarıdan göründüğü gibi mi?" sorusuna, "İlk sete gittiğimde 13 yaşındaydım. Ben çözemedim. Dışında kalmayı tercih ediyorum. Değişik bir ortam. Kendi kabuğumda yaşamaya çalışıyorum" yanıtını verdi. Beyaz TV'de sunuculuk yaptığını belirten, "Sadece bu dönem şarkı çıkarmıyorum. Yapılası bir ortam olduğunu düşünmüyorum. Her geçen gün müzik değişiyor. İyi şarkı yapılmıyor. Bütün kulüplerde 90'lı yılların şarkısı çalınıyor" şeklinde konuştu.



BERBAT BİR KARAR ALMIŞIM

Bir dönem fotomodellik yapan Balamir, "O zamanlar diziler de popüler değil. Bölüm başına bu kadar para alınmıyordu. Eskiden dizi teklifi gelince, parası az olduğu için kabul etmiyordum. 'Böyle mi Olacaktı' dizisinden çıkmak istedim. Çünkü vaktimi alıyordu, gündüzleri fuarlar vardı, iyi paralar alıyorduk. Şimdi kafamızı taşlara vuralım. Berbat bir karar almışım. Hayatım boyunca hiç doğru karar verememiş zaten" ifadelerini kullandı.



EVLİLİK KADER KISMET

Komşusunun köpeği tarafından ısırılan şarkıcı, "Hayvanseverim. Şikayetçi değilim. Bir anlaşamadık, arkadan beni kaptı. Aşılar olmak zorunda kaldım. 10 yıldır kapımızı koruyor, canı sağolsun" dedi. Evlilikle ilgili Balamir, "Evlilik kader kısmet. İstediğin kadar uzun ömürlü ilişkin olsun olmuyor. Takı için isterdim" diyerek, espri yaptı. Şarkıcı, parmağındaki takıları ise kendi aldığını belirtti.