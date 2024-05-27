'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür’ü Ceren Benderlioğlu değişimini anlattı

Ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan Benderlioğlu, ekranlara ara verdiği dönemi değerlendirdi: "Yüzümü dinlendirmeye ihtiyacım vardı. 3-4 yıl boyunca reyting birincisi olan bir projede yer aldım. Kendimi değiştirmem ve yenilemem gereken bir süreçti, bu yüzden biraz tiyatro yaptım. Hakan Karsak ile abi-kardeşi canlandıracağımız bir tiyatro oyunumuz olacak. Sahneye hasta bile çıksam, oradaki adrenalin her şeyi unutturuyor" dedi.



Set saatlerinin uzunluğundan şikayet eden bazı oyuncularla ilgili soruya ise Benderlioğlu, "İki senedir ana akımda bir şey yapmadım. Netflix'teki projemizde 12 saat kuralı vardı. Ben hiperaktifim ve uykuyu sevmem, bu sisteme ayak uydurmak tabii ki zor" yanıtını verdi. Cesur Sahneyle Algıyı Yıktım Projede eşi Emir Benderlioğlu ile abi-kardeşi oynayan oyuncu, "14 yıldır evliyiz. Magazin kaygımız yok, çocuğumuzu büyütüyoruz. 11 yaşına girdi. Kendi halimizdeyiz" dedi.



Bir öpüşme sahnesi olsa kıskançlık olup olmayacağı sorusuna ise, "Olmaz. Son projede bu algıyı yıkmak için cesur sahneler çektim. Kadınlar evlendikten sonra bir algı oluşuyor, ama oyuncu oyuncudur. Hangi yapımcı, senarist ve yönetmenle çalıştığıma bakarım. Senaryoya hizmet ediyor mu, önemli olan bu" yanıtını verdi. "Dizi Aşıkları Şehir Efsanesi!" Benderlioğlu, dizilerdeki isimlerin gerçek hayattaki aşklarının PR olduğuna dair iddiaları da yanıtladı: "O şehir efsanesi hep vardı. Çalıştığım projelerde bana böyle bir teklif gelmedi. Yapımcıların böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ana akıma geri döneceğini de müjdeledi.