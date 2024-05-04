Eskişehir Şehir Tiyatroları’na dört ödül

Eskişehir Şehir Tiyatroları dört ayrı dalda ödül kazandı. Oyuncu Özlem Boyacı "En İyi Aktrist", Devrim Özder Akın "En İyi Aktör" ödülünü, En Yaratıcı Tiyatro Sahne Tasarımı" ve " En İyi Kostüm Tasarımı" ödülünü ise Macbeth oyunu aldı.

"Altın Sanat Ödülleri" gönüllü iş insanlarından oluşan "Kalbe Dokunan İşler" platformunun liderliğinde, Quart Mutfak / Akademi / Tiyatro öncülüğünde düzenlenen gecede sahiplerini buldu.

Eskişehir’de bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ve halk oylamasıyla belirlenen ödül töreninde Eskişehir'de sanata gönül vermiş gençler ve profesyonel sanatçılar bir araya geldi.

Gönül Dağı dizisinin muhabir Hakan'ı oyuncu Civan Öztürk'ün sunuculuğunu üstlendiği ödül törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz da katıldı.