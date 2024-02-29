Eski sevgilisi İklim Tamkan'ın, 'Bana psikolojik şiddet uyguladı' açıklamasına Fırat Tanış'tan cevap geldi

İklim Tamkan, eski sevgilisi Fırat Tanış'ın psikolojik şiddet uyguladığını, tehdit ettiğini ve ısrarlı takipte bulunduğunu belirtip uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurmuştu.



Tanış, bir gün sonra Instagram'dan açıklama yaparak kendisini savundu.

Oyuncu, "Yıllarca varlığını savunduğum 6284 nolu yasanın gücünün ve toplumun kadının beyanı temelinde örgütlenmesinin gelecek yıllarda kendi kız çocuğum dahil herkesin iyiliğine olduğunun bilincindeyim. Bu nedenle de bir açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ancak bilinmesini isterim ki; sükutum ikrar değil; yasanın varlığına duyduğum saygındandır. Tüm süreç olması gerektiği gibi adli mercilerce yürütülecek ve yargının haklılığını ortaya çıkaracağına ve oluşan mağduriyetin sonra erdireceğine inanıyorum" dedi.