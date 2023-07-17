Eski şarkıya yeni yorum

Yedi yaşında ilk bestesini yaparak müzik hayatında önemli mesafeler kat eden ve Üsküdar Musiki Cemiyeti’nden eğitim alarak sesi ve fiziğiyle adından uzun yıllar söz ettiren Asiye, Almanya – Türkiye arasında adeta mekik dokuyor. Almanya ve Türkiye’de müzik çalışmaları yapan, aynı zamanda da kanun sanatçısı olan Asiye kısa bir süre önce yeni tekli single çalışmasını menajeri ve yapımcı Harun Akbulut imzasıyla Akbulut Sanat Management Müzik Yapım etiketiyle piyasaya çıkarttı.

Sözleri Ahmet Selçuk İlkan’a bestesi Mehmet Aslan’a ait, aranjörlüğünü ise Emre Moğulkoc’un yaptığı “Ben Ne İnsanlar Gördüm” adlı şarkıyı yeniden yorumlayan Asiye, şarkıya Yusuf Can Özbilen yönetmenliğinde Bodrum’da bir de klip çekerek müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkı sanatçının müzik çalışmaları yaptığı Bodrum’da en çok istek alan şarkı oldu.

1993 yılında ilk kez İbrahim Tatlıses’in “Mega Aşk” adlı albümünde seslendirdiği şarkıyı kendisine has farklı bir yorum kazandıran Asiye “Bu şarkıyı çok severek okudum. Annem de çok beğendi ve şarkıyı şiddet gören tüm kadınlara armağan etmemi istedi. Şarkının bu yönü de beni çok etkiledi. Annemin isteği ile de bu şarkıyı zulüm ve şiddet gören tüm kadınlarımıza armağan etmek istiyorum. En büyük dileğim ülkemde ve tüm dünyada kadınların şiddet görmemesi” dedi.

Bodrum’da yaşayan Asiye, menajeri ve yapımcı Harun Akbulut ile yeni projelere imza atacaklarını belirtirken, yardım ve sosyal sorumluluk konularına çok hassas olduğunu belirterek birlikte çalıştığı C Majör adlı koro ile birlikte dernekler yararına çok sayıda yardım konserleri yaptığının altını çiziyor.