Eski ortaklar Avrupa'da otel zinciri kuracaklar

Ünlü iş insanı Metin Şen, geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde önemli bir buluşmaya imza attı.

 

Metin Şen, geçtiğimiz yıl Türkiye’deki Serafina restoran zincirinin hisselerini bir yatırımcıya devretmişti. Bu devir işleminin ardından, eski ortakları olan Serafina’nın kurucuları Fabio Granato ve Vittorio Assaf ile bir süre araya gelmeyen  Metin Şen, bu ziyaretle birlikte gelecekteki olası projelere dair yeni sinyaller verdi. 

New York'ta gerçekleşen bu buluşmada Metin Şen ve eski ortaklarının, özellikle New York ve Avrupa'da otel ve restoran yatırımları üzerinde görüşmeler yaptı. Serafina markasını dünyaya açmak isteyen ekip, bu yatırımlarla uluslararası pazarda güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor.

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