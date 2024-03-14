Eşit Masallar oyunu, Dünya Tiyatro Günü’nde minik tiyatro severlerle buluşuyor

Odeabank’ın kadın-erkek eşitliği kavramına dikkat çekmek amacıyla dünya klasiği masalları eşitlikçi bir bakış açısıyla yeniden yorumladığı Eşit Masallar projesi, minik tiyatro severler ve ebeveynleri ile buluşmayı sürdürüyor. Eşit Masallar oyunu, Dünya Tiyatro Günü olan 27 Mart’ta, Kadıköy Belediyesi Halis Kurtcan Çocuk Merkezi’nde saat 11.00 ve 13.30’da, 17 Mart Pazar günü de Bayrampaşa Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Sahnesi’nde saat 14.00’da seyircisi ile buluşacak.

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Aynı isimli kitap projesinden uyarlanan oyunda; Sindirella, Rapunzel, Pamuk Kalpli Prens ve Yedi Cüceler, Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurbağa Prens, yeni bir macerada bir araya geliyor. Beş masalın kahramanlarının aynı sahnede buluştuğu oyunda, yeniden yorumlanan hikâyelerle toplumsal cinsiyet eşitliği, doğa ve çevre konularına dikkat çekiliyor. Yazar Müge Mor Hercihan tarafından sahneye uyarlanan ve yönetmenliğini Deniz Yeşil Mavi’nin yaptığı Eşit Masallar oyununda Büşra Ayata, Zeynep İpek, Merve Kaytuka, Beril Korkmaz, Oktay Kılınç, İlteriş Bakırhan, Bedirhan Malçok ve Oben Onur rol alıyor.

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