Eşi tarafından aldatıldığını söyleyen Neslim Güngen'den flaş hamle!
Eşi tarafından aldatıldığını söyleyen Neslim Güngen'den flaş hamle! İşte detaylar...
Malvarlıklarına el konulan güzelik merkezi sahibi Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen tarafından ihanete uğradığını iddia etti.
Güngen, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.
Avukat Bulutcan Kıran, "Müvekkilim Neslim Güngen, ticari hayatında yaşamış olduğu zorlu sürecin içerisinde 11 yıllık evliliğini bitirme kararı almıştır. Tarafımızca gerekli açıklamalar yapılacaktır, kamuoyuna duyurulur" açıklamasını yaptı.