Eser Yenenler karikatürist Öznur Kalender'a açtığı davada kazandığı 30 bin TL'yi bakın ne yapacak?

Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde Watergarden İstanbul’da görüntülendi. Eser Yenenler, kaznadığı davayla ilgili konuştu. İşte detaylar...

Başarılı oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde Watergarden İstanbul’da görüntülendi. Duru Tiyatro’da Çift Terapisi adlı gösterileri için prova yapmaya gelen ikili, prova öncesi gazetecilere poz vermeyi ve sohbet etmeyi ihmal etmedi.


Kapalı gişe oynanan Çift Terapisi adlı gösterilerini turneye başladığını belirten Yenenler, "Oyunumuza gelen yorumlardan dolayı çok mutluyuz. Yakın zamanda Almanya’da gösterilerimiz olacak. Daha sonra Türkiye’de turnesine devam edeceğiz" dedi.

Komedyen, kendisini domuza benzeterek, karikatürünü çizen Öznur Kalender'e açtığı 30 bin liralık dava için, "Benimle alakasız ve gereksiz bir olaydı, evet davayı kazandım. Oradan gelen tazminatı da Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bağışladım" dedi.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Eser YenenlerBerfu Yenenler

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi