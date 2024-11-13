Esenler Film Festivali Kısa Film Yapım Destek Jürisi belli oldu  

Esenler Film Festivali’nin kısa film projelerine nakdî ve aynî destek sağladığı ‘Kısa Film Yapım Destek”bölümünün jürisinde bu yıl; çektiği filmler ile dünyanın çeşitli saygın film festivallerinin yanı sıra Türkiye’de Antalya Altın Portakal, Adana Altın Koza, Ankara Film Festivali gibi yurtiçi festivallerden önemli ödüller alan yönetmen Mehmet Bahadır Er, Türkiye’nin en büyük senaryo danışmanlığı ve ortak yapım platformu TRT 12 Punto’nun koordinatörlerinden, TRT Sinema Festival Koordinatörü Esra Demirkıran ve Türk sinema ve televizyon sektörünün önde gelen senaryo doktorlarından, senarist ve akademisyen Öktem Başol yer alacak.

Esenler Belediyesi’nin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla bu yıl beşincisini gerçekleştirileceği Festival’in Kısa Film Yapım Destek Bölümü başvuruları 15 Kasım’da sona erecek.

ÖDÜL MİKTARI ARTTI, AYNÎ DESTEKLERE YENİLERİ EKLENDİ!

Destek bölümünde, finale kalan projeler arasından jüri tarafından seçilecek 3 projenin her birine 80 bin TLpara ödülü verilecek. Festival, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kamera ekipman ve post prodüksiyon desteğine devam ederken bu yıl eklenen ışık, ses ve afiş desteğiyle de sinema sektörüne verdiği katkıları güçlendirecek.

“Kısa Film Yapım Destek” kategorisindeki finalistler arasından seçilecek projelere; Ekipman Desteği (İstenci Film Prodüksiyon), Color Desteği (Flodpost), Kurgu Desteği (Flodpost), Işık Ekipman Desteği (Holylight), Ses Ekip ve Ekipman Desteği (Aytekin Sound) ve Afiş Ödülü Desteği (Dart Duvar) olmak üzere altı farklı alanda aynî ödül verilecek.