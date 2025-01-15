Erol Evgin 30 Ocak’ta Turkcell Sahnesi’nde

“İşte Öyle Bir Şey”, “Bir de Bana Sor” ve “Sevdan Olmasa” gibi Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı, yılların birikimini sahneye taşıdığı müzik ve anılarla dolu bu özel geceyi hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Türk pop müziğinin unutulmaz ismi Erol Evgin, 30 Ocak akşamı Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşuyor. Sanatçı, yıllardır anılarımıza eşlik eden şarkıları ve sahne enerjisiyle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

“İşte Öyle Bir Şey”, “Bir de Bana Sor” ve “Sevdan Olmasa” gibi şarkılarıyla Türk pop müziğinde kalıcı izler bırakan Evgin, bu özel gecede klasikleşmiş şarkılarını izleyicilere dokunan samimi sahne performansıyla sunacak.