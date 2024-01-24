Ero ve Sava’dan sürpriz düet

İki genç rapçinin sözlerini bestelediği tekli “UZI”nin beat ve master imzasını Wose atarken, mastering koltuğuna Caner Özgür oturuyor. “UZI”, 26 Ocak’ta Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak.

Araya zaman girmeden yayınladığı başarılı parçalarıyla dikkat çeken genç sanatçı Rap ve Drill müzik türü dünyasına ismini yazdırmaya devam ediyor. Hareketli sound’u ile dikkat çeken parçanın klibi de şarkı ile aynı anda yayınlanacak. Drill dünyasının hit parçalarından birini yapmayı hedefleyen ikilinin yeni şarkısı “UZI” rap müzikseverler tarafından merakla bekleniyor.