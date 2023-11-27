Erman Toroğlu ve eşi Ezgi Yavuz AVM'de ortaya çıktı! İndirim takip ettiklerini söylediler

Türk spor ve medya dünyasının tanınmış ismi Erman Toroğlu ve eşi Ezgi Yavuz, geçtiğimiz gün İstinye Park’ta görüntülendi. Son günlerde Black Friday indirimleri sebebi ile AVM'lere akın edenler arasına giren ünlü çift, "Bizde herkes gibi alışveriş yapacağız sonra da yemek yeriz" dedi.



Kendisinden 34 yaş küçük avukatı ile dünya evine giren Erman Toroğlu'nun düğünü gündem olmuştu.