Erkan Can ticarete atıldı

Erkan Can, sahibi olduğu Acıbadem Cajun Corner’in açılışını dostlarıyla birlikte yaptı.



Arkadaşı Güven Kıraç ve Settar Tanrıöven, Bülent Uygun ve markanın yönetim kurulu başkanı Ahmet Turgut gibi isimler yalnız bırakmadığı oyuncu, hayatında ilk defa yeğeniyle ticarete atıldığını söyledi.



Can, "Hiçbir deneyimim yok. Yeğenim Orhan Ekşi işin başında olacak. Güven Kıraç’la çok yer gezdik mekan aradık. Gastronomiyle aram çok iyidir. Damak tadım fena değildir. Buradan Adana’ya, Kars’a paça çorbası içmeye giderim. Gelen müşteriler beni görebilecek. Öğleden sonraları turnem yoksa buradayım. Beni görünce şaşırıyorlar. Egeli der ki, 'İşin varsa başında, teknen varsa kıçında duracaksan' demem o ki, işinin başında durmayınca olmuyor” dedi.



Televizyonda şu anda var olmadığını, tiyatroyla ilgilendiğini anlatan oyuncu, "Alevli Günler oyunumuz var. Turneye çıkacağız. Butik işler ve iyi bir senaryo gelirse oynarım. Uzun soluklu dizilerde yaşımdan dolayı yoruluyorum. Sinema filmi olursa rol alabilirim. Tiyatroda çok para kazandığımız söylenemez. Ama ruhumuzu besliyor ve tatmin ediyor. Aldığımız küçük yevmiye de çok bereketli, bitmiyor. Kendimizi yeniliyoruz. Enerjimiz yerinde kalıyor, diri duruyoruz. Tiyatro hep var olacak" şeklinde konuştu.

Farklı gözlüğüyle dikkatleri üzerine çeken Kıraç ise, “Değişik bakış açıları. Bazen yuvarlak bazen kareli, bazen köşeli bakıyoruz. Değişik bakış açılarına ihtiyacımız var” açıklamasını yaptı. Erkan Can ne yaparsa yapsın, en büyük destekçisi olduğunu anlatan Kıraç, “Ben de daha önce sürücü kursu açtım. ‘Herkes 18 yaşına basacak ve ehliyet alacak’ diye düşünüm. Ama işin başında durmayınca, olmadı, bitti” dedi.