Erdal Özyağcılar ve Cihat Tamer 35 yıl sonra yeniden buluştu

Türkiye'nin ilk satranç konulu reel-animasyon filmi 'Şam'piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları' setinde filmin başrol oyuncularından Erdal Özyağcılar ve konuk oyuncusu Cihat Tamer 35 yıl sonra yeniden buluştu.

80’lerin fenomen dizisi ‘Bizimkiler’de ağabey-kardeşi canlandıran Özyağcılar ve Tamer 1989 yılından bu yana ilk kez bir projede bir araya geldi.

Cihat Tamer, "35 sene olmuş değil mi? Uzun zaman oldu. Güzel bir ekiple yeniden bir aradayız" derken, Erdal Özyağcılar ise, "Şevket ve Şükrü yine yanyana... Yıllar sonra bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Gerçek dünyayla animasyon dünyasının sınırsız hayal gücünü bir araya getiren 2025'in en iddialı çocuk-aile filmi, yaz tatilinde ailesiyle dedesinin yanına giden Efe'nin satrançla tanışmasını konu alıyor.



Murat Yıldırım ve Büşra Pekin'in başrolünü paylaştığı filmde Erdal Özyağcılar ve Ezo Sunal'ın yanı sıra çocuk oyuncular Mert Ege Ak, Ebrar Alya Demirbilek, Nehir Nazlı Yağcı ve Ayaz Gülşen'de yer alıyor.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films imzalı filmin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Kotan oturuyor. Şam’piyonlar’-Satrancın Gizemli Taşları filminin 10 Ocak 2025'te vizyonda olacak.