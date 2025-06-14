Erdal Özyağcılar’dan anlamlı ziyaret

Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimlerinden Erdal Özyağcılar, Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca’yı makamında ziyaret etti.

(Erdal Özyağcılar - İl Müdürü Addullah Borca)



Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette çevre duyarlılığı ön plana çıktı.

Ziyaret sırasında çevre konularına olan hassasiyetini dile getiren Özyağcılar, doğal yaşamın korunması, sürdürülebilir çevre politikaları ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında bireysel farkındalığın ve toplumsal bilincin artırılmasının önemine dikkat çekti. Sanatın da bu konuda güçlü bir araç olduğuna inandığını belirten Özyağcılar, özellikle genç nesillerin çevre konusunda bilinçlendirilmesinin altını çizdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Abdullah Borca ise, usta sanatçının nazik ziyareti ve çevreye yönelik duyarlılığı için teşekkür etti.