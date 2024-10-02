Erdal Beşikçioğlu, Tamer Karadağlı'nın "Lale Devri bitti" açıklamasına cevap verdi!

Etimesgut Belediye Başkanı ve Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın "Lale Devri’nin bitti açıklamasına 1’inci Uluslararası Kent Tiyatro Festivali Etimesgut’un Beyoğlu Metrohan’da gerçekleşen basın toplantısında cevap verdi. "Devlet Tiyatroları Gerileme Döneminde" dedi.

Uluslararası Kent Tiyatro Festivali Etimesgut’un basın toplantısı Beyoğlu Metrohan’da gerçekleşti.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek festival öncesi Ankara Etimesgut Belediye Başkanı ve Etimesgut Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu, festivalin eş sanat yönetmenleri Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran ve Etim Kültür AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Bahri Bellek’in de yer aldığı toplantıda festivale ilişkin bilgi verildi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sanatın iyileştirici ve dönüştürücü gücünü ilçeye taşıyan bu festivalin büyük bir sanatsal etkinlik olacağını vurguladı. Beşikçioğlu, “25 yılın açlığını giderecek bir festival hazırlıyoruz. Bu süreçte zorlanmadım çünkü geçmişimde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bulunuyor. Belediye başkanının organizatör kimliği çok önemli, ancak ekibim de tecrübeli olduğu için büyük destek aldım,” dedi. Sadece kent tiyatrosu değil, emeklilere yönelik tiyatro projelerinin de halk tarafından olumlu karşılandığını belirterek, “Eğitim seviyesi yüksek bir ilçe olan Etimesgut, bu tür kültür etkinliklerine uzun süredir hasretti. Bu festivalle bu açığı kapatmaya çalışıyoruz,” diye ekledi.



DEVLET TİYATROLARI GERİLEME DÖNEMİNDE

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın "Lale Devri’nin bitti" açıklamasını soran gazetecilere Beşikçioğlu, “Tamer Karadağlı’nın Lale Devri’ni nasıl yorumladığına bağlı, ancak Devlet Tiyatroları 20 yıldır Lale Devri değil, gerileme dönemi yaşıyor. Bu gerçeğin bir an önce fark edilmesi gerektiğini düşünüyorum,” dedi.



SANATÇIDAN NASIL SİYASETÇİ OLURSA, SİYASETÇİDEN DE OYUNCU OLUR

Sanatçının siyasetle ilişkilendirilemeyeceği eleştirilerine yanıt veren Beşikçioğlu, “Sanatçıdan siyasetçi olmaz diyen kişi muhtemelen tiyatroya hiç gitmemiştir. Tiyatro, toplumsal olayları ele alıp analiz eden bir sanat dalıdır ve siyasetten ayrı düşünülemez. Sanatçı nasıl siyasetçi olursa, siyasetçiden de oyuncu olur,” sözleriyle göndermede bulundu.



İNSANA YATIRIMDAN TASARRUF OLMAZ

Beşikçioğlu, insana yapılan yatırımlardan asla tasarruf etmeyeceklerini belirterek, “Bilgi ve birikimi hunharca sunacağız. Genç bireylerin karakter gelişimini destekleyecek projelerle bölgedeki üniversitelerin akademik birikimlerini de paylaşacağız,” diye konuştu.