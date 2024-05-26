Ercan Saatçi'den yıllar sonra gelen itiraf

Hülya Koçyiğit, “Film Gibi Hayatlar” programının bu haftaki bölümünde, doksanlı yıllarda fırtınalar estiren İzel-Çelik-Ercan grubunun üyesi, yapımcı ve müzisyen Ercan Saatçi’yi ağırladı.

Türk pop müziğinde binden fazla bestesi bulunan Ercan Saatçi, babası Hikmet Saatçi’den etkilenerek müziğe başladığını, daha sekiz yaşındayken rüyasına giren orgun, günün birinde babası tarafından hediye edilmesiyle tüm yaşam rotasını belirlediğini ifade etti. “Ben hayat yolumu seçtim” diyerek gelecek planlarına daha o yaşta karar veren Saatçi, gençlere ve çocuklara “Hayal kurun ve onu gerçekleştirin.” öğüdünde bulundu. Tüm anne ve babalara, “Çocuklarınız illaki doktor, mühendis, bilim adamı olmak zorunda değil. Onlara eksik kaldıkları dersler için hoca tutmak yerine ilgi alanlarına yönelmelerini sağlayın” diye seslendi.

Müziğin her alanında çalışan sanatçı, piyano, ud, kontrbas ve gitar çaldığını belirtirken “En çok prodüksiyon ve üretme işini seviyorum” dedi. Çocukluğundan itibaren müzik adına ne kadar yarışma varsa katıldığını dile getiren Saatçi, “Dünyanın tek anadili müziktir” diye düşüncesini açıkladı.

Yalnız başına müzik yapmayı sevmediğini ifade eden Saatçi, Ufuk Yıldırım ile yaptığı çalışmanın ardından İzel, Çelik, Ercan birlikteliğini çok sevdiğini, 30 yıl sonra bu grubun gördüğü ilginin onları çok mutlu ettiğini belirtti.

Doksanlı yılların ruhunun inanılmaz bir güzellikte olduğunu da söyleyen Saatçi, emek verilerek yapılan ve içerisinde disiplin olan müziği çok sevdiğini belirterek yapay zeka ile ilgili fikrini şöyle açıkladı: “Yapay zeka neredeyse tüm hayatımızı ele geçirdi. Sanatta, bilimde her yerde yapay zeka konuşulur oldu. Bu beni çok ürkütüyor ve bu durumdan hiç hoşlanmıyorum” dedi.

Müzik şirketi kurarak “sanatçı Ercan”a yazık ettiğini belirten Saatçi, müzikten sonra hayatının en büyük tutkusunun Fenerbahçe aşkı olduğunu, yaşamdaki en büyük gururunun ise “Ercan Saatçi Sanat Akademisi” olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Sanat yolculuğuna çıkmaya karar vermiş her çocuk, genç, orta yaşlı ve her kim varsa bu yolculukta onlara eşlik etmek, yollarını aydınlatmak benim gururum. İstanbul Teknik Üniversitesi konservatuarından mezun olmak, oradaki şahane hocalarla müzik yolculuğuna çıkmak ise benim için en büyük onur…”