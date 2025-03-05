Enrique Iglesias, Rixos Radamis Sharm El Sheikh’te unutulmaz bir konsere imza atacak

70 milyondan fazla albüm satışı, sayısız liste başı hit ve sahnedeki benzersiz enerjisiyle Enrique Iglesias, müzik dünyasının en büyük efsanelerinden biri olmaya devam ediyor. Latin Billboard Ödülleri tarafından ‘Tüm Zamanların En İyi Latin Sanatçısı’ seçilen Iglesias, bu özel gece için en sevilen şarkılarını Rixos misafirleriyle buluşturacak.

Bu gece tarihe geçecek!

Sadece Rixos Radamis Sharm El Sheikh ve Rixos Premium Seagate misafirlerine özel olarak gerçekleşecek bu dev konser, Kızıldeniz’in eşsiz manzarası eşliğinde, Rixos Radamis’in büyüleyici açık hava sahnesinde hayat bulacak. Gökyüzünü müzik ve ışık şovları aydınlatırken, konuklar dünya standartlarında bir konser deneyimi yaşayacak.

Rixos Hotels Mısır CEO’su Erkan Yıldırım, yaklaşan konserle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Rixos Mısır otelleri olarak misafirlerimize sadece lüks bir konaklama sunmuyor, aynı zamanda dünyanın en iyi sanatçılarını ağırlayarak unutulmaz deneyimler yaşatıyoruz. Bu konser, Rixos’un eğlence dünyasındaki öncülüğünü bir kez daha kanıtlayacak.”

Rixos: Eğlencenin ve lüksün kusursuz buluşması

Rixos Radamis Sharm El Sheikh, dünya standartlarında misafirperverliği, kusursuz hizmet anlayışı ve lüks konaklama seçenekleriyle bu büyük konser için misafirlerine unutulmaz bir ambiyans sunacak.