Enis Arıkan'dan çarpıcı açıklamalar! Tükenmiş hissediyorum

BloombergHT’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin aslı programının konuğu Enis Arıkan oldu. Arıkan birbirinden samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

BEN HEP SARILIP ÖPÜŞÜP KOKLAŞARAK YAŞAYACAĞIZ ZANNEDİYORDUM AMA HAYAT ÖYLE BİR ŞEY DEĞİLMİŞ

Aslı Şafak’ın sorusu üzerine “Kırılmayı da bilmiyordum yeni öğrendim. ‘burada bana laf soktu galiba’ diye üzerine düşünmeyi yeni yeni öğreniyorum öyle bir beynim yoktu benim. Çok salaktım ve bana çok iyi geliyordu bu durum. Ben hep sarılıp öpüşüp koklaşarak yaşayacağız zannediyordum ama hayat öyle bir şey değilmiş” Kendimi çok güzel koruyordum bugünlere beni çok iyi getirdi ama 40 yaşında patladım artık o kadar saf değilim”

TÜKENMİŞ HİSSEDİYORUM

Arkan sözlerine şöyle devam etti “Ben hayallerime çok ulaşmış hissediyorum ne yaptın dersen hiçbir şey. Ama o kadar küçükmüş ki hayallerim gerçekten onlara ulaştım ve şimdi yeni hayaller kurmam gerekiyor. Tükenmiş hissediyorum kendimi”

ABLAMDAN HARÇLIK ALIYORUM

“Hiç tutumlu biri değilim hiç hesabımı bilmem. Ablam bakar her şeyime bana harçlık verir yoksa benim batmam iki günü falan bulur”

VAR OLMAK İÇİN ÇOK ÇIRPINDIM

Aslı Şafak’ın sorusu üzerine ‘’Kendime çok inanıyordum ve bir yerlerde var olmam gerekiyordu bunun için çok çırpınıyordum. Mesela arkadaşlarım üç auditiona gidiyorlardı sonra evde bekliyorlardı “Üç kere olmamasıyla bırakılır mı? Hadi devam hepimiz görüşmeye gideceğiz” diyordum. Çok fazla iş görüşmesi yapıyorduk ve olmadıkça evde mutsuz olup içimize kapanıyorduk ama ben yılmadım devam ettim.’’

İHTİYAÇ SAHİBİ KIZ ÇOCUĞUNA EVİMİ AÇMAK İSTEDİM

Arıkan sözlerine şöyle devam etti “Bir aileye bakıyorduk yıllardır hep birlikte ilgileniyoruz o ailenin çocuklarıyla falan. Aile anne baba zor durumdaydı. Kızlarını biz okutalım çok istedik ve kıza teklif ettik. ‘Bende kalırsın seni bağdat caddesinde okutalım’ dedik. Ama kız korktu ailesine ayrılmak istemedi gelmedi”

