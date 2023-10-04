Engin Yüksel acı haberi duyurdu

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Engin Yüksel'in epilepsi hastası olan 28 aylık oğlu Çınar Aziz hayatını kaybetti. Yüksel, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.



Engin Yüksel Instagram hesabından yayımladığı mesajda, "1 Ekim 2020... Annenizin ve benim size hamile olduğunu öğrendiğimiz gün ve tarih... 1 Ekim 2023... 28 ay boyunca vermiş olduğun yaşama savaşını bıraktığın gün... Canım oğlum yaşamak ne zormuş be, bunu seni yitirdiğim vakit anladım. ‘Ne dündü be, ne gündü’ dedim ve ben ve biz can dostlarım senden çok şey öğrendik. Bana ve bize bir kız kardeş emanet edip gittin... Emanetin kalbimizin başımızın üstüne. Ben ve biz ve can dostlarım seni çok sevdik... Seni, beni, bizi var eden benden, bizden çok sevdi seni. Huzurunda uyu ben de senin huzurunda uyuyacağım oğlum" ifadelerini kullandı.