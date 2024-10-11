Engin Polat ilk kez konuştu!

Magazin Kuryesi'nin haberine göre; Eşi Dilan Polat'tan kısa süre sonra tahliye olan Engin Polat, çocuğu Milan Efe'yi okuldan alırken görüntülendi.

Polat, oğlunu arka koltuğu oturturken, oyuncak arabasını ise Milan Efe'ye verdi. İş insanı, oğluyla yakından ilgilendi. Polat, son dönemde gündem olan konuları cevapladı. Komşularıyla mahkemelik olan ve kısa süre önce sonuçlanan dava hakkında iş insanı, misafirlerin yoğunluğundan kaynaklı bir otopark tartışması olduğunu ve yanlış anlaşılmaların aşılmasıyla karşılıklı şikayetlerin geri çekilmesi şeklinde sonuçlandığını belirterek, "Eşim şikayete tabi olmayan kamu davası yönünden beraat etti.



Ben de konut dokunulmazlığını ihlalden şikayete tabi olmaması sebebiyle 1 yıl 11 ay ceza aldım ve ertelenmesine karar verildi. Hiçbir bilgi sahibi olmadan insanları manipüle eden bir kesim açıkça adalete olan güveni sarsmaya çalışıyor. Umarız adalet sosyal medyaya kurban edilmez. Bu olay aynı şekilde kimin başına gelse benzer şekilde sonuclanacakken ve karşılıklı uzlaşı sağlanmışken, hâlâ bir kesim yargıyı hedef göstermeye ve etki altına almaya çalışıyor çok üzücü" dedi.

BİR BABA VE EŞ OLARAK AİLEMİ KORUMAK ÖNCELİĞİM

İş insanı, eşi Dilan Polat'ın hız kesmeyen sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili, "Sosyal medyada ben çok sık paylaşım yapan birisi değilim. Ancak eşim sosyal medya üzerinden paylaşım yaptığı için fenomen oldu ve cezaevinden çıktıktan sonra nasıl davranması gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşadık. Bir kesim paylaşımların hiç yapılmamasının uygun olacağını, bir kesim ise özledikleri için sitem ederek paylaşım beklediklerini dile getirdi. Eşim de ben de çok yorgunuz ve çok karışık duygular içerisindeyiz. Neyin, nasıl tepki alacağını zaman zaman kestiremiyoruz. Başka insanlar yaptığında yadırganmayacak davranışlar biz yaptığımızda öfkenin adresi oluyor. Bu da bizde huzursuzluk ve endişe yaratıyor. Biz halen davada haklılığımızı anlatmaya çalışırken, hiçbir somut delil ve belgesi olmayan insanlar sürekli bizi hedef alıyor. Çocuklarımızla hâlâ özlem bile gideremedik. Hâlâ anlattıklarımızı duymak istemeyen bir kesim tarafından yok edilmek isteniyoruz. Üzgün ve kırgınım. Bir baba ve eş olarak ailemi korumak önceliğim, müsadenizle oğlumla ilgilenmeliyim" açıklamasını yaptı.