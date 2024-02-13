Engin Günaydın: Bu oyun benim hayat partim

Milliyet Sanat’ın Şubat 2024 sayısında Ayın Söyleşisi için Asu Maro’nun konuğu olan Günaydın, “Bu aslında benim bir hayat partim. Seyirciyle birlikte parti vermek istiyorum. Onun için konfetiler istiyorum, balonlar istiyorum. Yani beraber eğlenelim istiyorum,” diyor. İnsan vücudunun dünya sistemine çok benzediğini ve “Hücreler”i yazmak için buradan yola çıktığını da anlatan Engin Günaydın’ın hem oyuna hem de kendisine dair soruları açıklıkla yanıtladığı söyleşinin tamamı, Milliyet Sanat’ın Şubat 2024 sayısında!

Engin Günaydın’ın kaleme aldığı “Hücreler”, karısı tara­fından aldatılan Nejat’ın aşk acısından çöküntüye uğrayan vücudunun içinde olan biteni anlatıyor. Hem rejiye Doğu Yaşar Akal ile birlikte imza atan hem de BKM yapı­mı oyunda Profesör Yağ’ı canlandıran Günaydın rafta durdukça onu huzursuz eden 20 yıllık hayalinin gerçekleşmesinden son derece mutlu.

“İNSAN VÜCUDU BİR DÜNYA SİSTEMİNE ÇOK BENZİYOR”

“Hücreler”de aşk acısından çöken bir organizmayı anlatan Engin Günaydın, bunun sebebini “İnsan vücudu bir dünya sistemine çok benziyor. Eğer insan vücudunu anlatırsam dünya sistemini de anlatabilirim, bir ülke yönetimini de anlatabilirim. Birçok şeyin çekirdeği gibi duruyordu insan vücudu. Çalışma biçimi, yönetim biçimi, bakanlıkları var,” sözleriyle açıklıyor ve ekliyor: “İnsan vücudunda 100 trilyon civarında hücre var. Bu 100 trilyon hücrenin, bu mekanizmanın sahibisin. Bu mekanizmayı doğru idare ediyor musun? Soru bu yani oyunda.”

“AŞK BİRAZ GENÇLİĞİMDE KALDI”

Aşka bakış açısını “Aşk daha genç,‘teenager’ bir dünya benim için. Yoğun, seksüel bir his,” sözleriyle açıklayan Günaydın, “Âşık olmak benim için çok zor. Sevmeyi, ilgilenmeyi, sorumluluk sahibi olmayı, hissetmeyi, bu tip duyguları çok seviyorum. Ama aşk tabii ki biraz gençliğimde kaldı,” diye devam ediyor.

“KENDİ KABUĞUMA DÖNMEZSEM ÇILDIRABİLİRİM”

Gecesi gündüzü olmayan dizi dünyasına bir daha dönmek istemeyen başarılı oyuncu, Foça ve İstanbul arasındaki hayatını ise “Ben çalışırken kendimden uzaklaşan ve o projeyi yapmak için çaba gösteren birisiyim. Sonra hemen kendi dünyama, kendi kabuğuma geri dönmem lazım. Eğer bunu yapmazsam çıldırabilirim. Foça benim için benim kendi dünyam, kendi kabuğum. Orada zaten ailem de var, yalnız başıma değilim. Ailemin evinde yemeğimi yiyorum, orada vakit geçiriyorum. Kendi evim var, arkadaşlarım geliyor. Bu kendi dünyam. Hayallerimi orada kuruyorum, yazılarımı orada yazıyorum. Sonrasında sırt çantamı alıyorum ve İstanbul’a operasyona geliyorum, yapıp geri dönüyorum,” sözleriyle anlatıyor.

Asu Maro’nun Engin Günaydın ile gerçekleştirdiği röportajın tamamı Milliyet Sanat’ın Şubat 2024 sayısında…

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