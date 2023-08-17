Engin Demircioğlu ile Selcan Kaya'dan çifte kutlama

Engin Demircioğlu ile Selcan Kaya'dan çifte kutlama... İşte detaylar...

Engin Demircioğlu, geçtiğimiz akşam hem yeni şarkısı ‘Tuzak’ın hem de eşi Selcan Kaya ile birlikte açtığı Alanya’da bulunan La Boheme Beach’e açılış partisi düzenledi.


Demircioğlu “Bugün çifte kutlamamız var. Hem albümümden yeni şarkım ‘Tuzak’ ilk kez sevenlerim ile buluşacak hem de eşim ile açtığımız mekanın açılış partisini yapıyoruz. Ağustos’un ortasında beach açıyoruz, ticaretten anlamadığımız bu kadar belli. Şaka bir yana sezon geç açıldı, geç kapanacak bu yüzden kasım ayına kadar devam ederiz" dedi. 

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Engin DemircioğluSelcan Kaya

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi