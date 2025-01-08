Engelsiz Yaşam Vakfı 15 yaşında

Engelsiz Yaşam Vakfı kuruluşunun 15. yıl dönümünü çok özel bir balo ile Cahide Palazzo’da kutladı. Geceye çok sayıda ünlü isim ve davetli konuk katılırken gecenin sürprizi ise Gülben Ergen’nin davetliler arasında olan Coşkun Sabah’ı sahnesine alarak birlikte düet yapmaları oldu. İkili sahnede Coşkun Sabah’ın besteleri olan hit şarkıları “Hatıram Olsun” ile “Baharı Bekleyen Kumrular Gibi” yi birlikte seslendirdiler. İki ünlü ismin düetine salonda bulunan yaklaşık dört yüz kişi de koro halinde eşlik etti.

Tüm canlıların önündeki engelleri kaldırmak ilkesi ile on beş yıl önce kurulan Engelsiz Yaşam Vakfı kuruluşunun yıl yıldönümünü çok özel bir balo ile kutladı. Engelsiz Yaşam Vakfı’nın başkanı Av.Edip Önder ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde Maslak’daki Cahide Palazzo’da düzenlenen gecenin sunuculuğunu da aynı zamanda vakıf başkan yardımcısı olan Tayyar Işıksaçan yaptı. Ünlü isimlerinde aralarında bulunduğu ve yaklaşık dört yüz kişinin davetli olduğu geceye Coşkun Sabah, Cem Özer, Nefise Karatay, Wilma Elles, Esin Yağmurdereli, Alp Pehlivan, Yeliz Yeşilmen, Cansu Taşkın, Ece Gürsel, Cem Öğretir, Seda Öğretir, Engin Koç, Yusuf Azuz, Meral Konrat, Murat Kurşun katıldılar. Cahide Palazzo Show grubunun gösterilerinin yanı sıra gecede sahneye getirilen pasta Engelsiz Yaşam Vakfı yöneticileri ve ünlü isimler tarafından birlikte kesilirken, Cahide Palazzo’nun sahibesi Türkan Şerbetçi’ye de bir teşekkür plaketi verildi. Baloda müzayedeci Uğur Batur’un düzenlediği açık artırmada antika eşyalar satışa çıkarıldı. Açık artırmadan elde edilen gelir ise deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi üç yüz öğrenciye eğitim bursu olarak verilecek.

Wilma Elles antika sedef işlemeli yüz yıllık dolaba 65 bin lira ödedi

Uğur Batur’un düzenlediği açık artırmada satışa çıkarılan birbirinden değişik antika eşyalar meraklıları tarafından satın alındı. Geceye davetli olarak katılan Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, yüz yıllık sedef işlemeli antika iki dolaba altmış beş bin lira ödeyerek satın aldı. Antika eşyaları sevdiğini ve evinde yer verdiğini söyleyen Wilma Elles mobilyaların yüz yıllık olmasının ilgisini çektiğini söyledi.

Gülben Ergen geceye damga vurdu

Gecenin sahne sanatçısı olan Gülben Ergen Engelsiz Yaşam Vakfı’nın on beşinci yıl kutlamasına adeta damga vurdu. Transparan kostümü ve şarkıları ile geceye damga vuran Gülben Ergen şarkıları ile coşturdu. Salonda bulunan konuklar arasında dolaşırken pek çok tanıdık isme rastlayan ve hepsiyle tek tek ilgilenen ünlü sanatçı özellikle merhum Osman Yağmurdereli’nin eşi Esin Yağmurdereli ile duygusal anlar yaşadı. Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Edip Önder ile bakan yardımcısı Tayyar Işıksaçan’dan teşekkür plaketi alan Gülben Ergen’e ayrıca bir de çok özel bir tasarım olan takı seti hediye edildi.

Coşkun Sabah ile Gülben Ergen düeti

Geceye çok sayıda ünlü isim ve davetli konuk katılırken gecenin sürprizi ise Gülben Ergen’in davetliler arasında olan udi sanatçı Coşkun Sabah’ı sahnesine alarak birlikte düet yapmaları oldu. İkili sahnede Coşkun Sabah’ın besteleri ve hit olan şarkıları “Hatıram Olsun” ile “Baharı Bekleyen Kumrular Gibi” yi birlikte seslendirdiler. İkilinin düetine salonda bulunan yaklaşık dört yüz kişi de koro halinde eşlik etti. Coşkun Sabah ile Gülben Ergen’nin düeti adeta gecenin sürprizi oldu ve baloya damga vurdu.