Endemik tür turnuvası 

Toplamda 60 profesyonel ve 80 amatör sporcunun katıldığı turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu. Golf tutkunlarını bir araya getiren turnuvanın amatör yarışmacılar branşında oyuncu Ümit Okur 5.oldu.

Golf turnuvası olmanın ötesinde, sporun birleştirici gücünü ve doğanın güzelliklerini ortaya koyan bir etkinlik olarak ön plana çıkan Rikse Birdie Challenge golf turnuvası adını endemik bir kuş türü olan Rikse kuşundan alıyor.

Golf oynamanın yanı sıra doğa ve tabiat olaylarının başına gelen felaketlere ve nesli tükenme riski bulunan canlılara dikkat çekmek amacı güden golf yarışması golf tutkunlarını bir araya getiriyor.